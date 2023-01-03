الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المؤتمر» يُهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جانب من التهنئة
جانب من التهنئة

تقدم اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، بخالص التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد لطفي في تصريحات له، أن مواقف وأحاديث البابا تواضروس الوطنية لن تنسى وستظل محفورة في أذهاننا خاصة عندما أكد على أن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن.

وقال لطفي إن من أهم مميزات مصر هي النسيج الوطني وعدم وجود تمييز طائفي، لافتًا إلى أنه خير دليل على ذلك رغم كل محاولات النيل من الوحدة الوطنية المصرية لكنها لم تفلح.

وفي سياق متصل، هنأ النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة، والشرطة المصرية، وجموع الشعب المصري العظيم، بحلول العام الميلادي الجديد.

الأخوة الاقباط البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية الرئيس السيسي العام الميلادي الجديد الشعب المصري القوات المسلحة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

فسيخ ورنجة.. مصادر تكشف تفاصيل عزومة «منتصف الليل» قبل هزيمة الزمالك

«لمن لم تصله رسالة sms».. مستشار وزير التموين يكشف حقيقة إيقاف صرف السلع

عزة مصطفى: الشيخ الشعراوى حرم عمل المرأة وطعن فى شرف غير المحجبة

شلل لندن.. عمال السكك الحديدية فى بريطانيا يبدأون إضرابًا لمدة 5 أيام

أمطار رعدية غزيرة وسقوط ثلوج.. توقعات طقس الساعات المقبلة بالإسكندرية

ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات بـ180 ألف جنيه فى التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام