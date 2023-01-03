«المؤتمر» يُهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

تقدم اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، بخالص التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد لطفي في تصريحات له، أن مواقف وأحاديث البابا تواضروس الوطنية لن تنسى وستظل محفورة في أذهاننا خاصة عندما أكد على أن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن.

وقال لطفي إن من أهم مميزات مصر هي النسيج الوطني وعدم وجود تمييز طائفي، لافتًا إلى أنه خير دليل على ذلك رغم كل محاولات النيل من الوحدة الوطنية المصرية لكنها لم تفلح.

وفي سياق متصل، هنأ النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة، والشرطة المصرية، وجموع الشعب المصري العظيم، بحلول العام الميلادي الجديد.