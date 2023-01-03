«حفلات مشبوهة».. القصة الكاملة وراء مصرع شاب قفز من الشرفة هربًا من الفضيحة

موسيقى صاخبة وأصوات احتفالات تصدر من إحدى شقق مدينة رأس البر، كان يعتبرها الأهالي أمرًا معتادًا في الصيف، إنما في تلك الأجواء الباردة ومع انتهاء احتفالات رأس السنة كان الأمر مريبًا ليكتشف الأهالي جريمة مخجلة داخل الشقة.

حفلة جماعية محرمة

إبلاغ الأهالي الشرطة بالإزعاج الصادر من الشقة المستأجرة كان كفيلًا بحضور سيارة الدورية التي كشفت عن قيام 3 شباب بإقامة حفلة جماعية لممارسة الشذوذ الجنسي، لكن مفاجأة رجال الشرطة لهم أدت لتفاقم الأمر بعدما حاول أحد هؤلاء الشباب الهروب من الفضيحة فقفز من شرفة الطابق الثاني ليسقط جثة هامدة.

حبس

أمرت نيابة مركز دمياط بحبس شابين أحدهما يعمل محاميًا من مدينة المنصورة والآخر أعمال حرة من إحدى قرى مركز دمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي، بينما أمرت بالتصريح بدفن جثة المتهم الثالث الذي قفز من شباك المنزل بالطابق الثاني ولقي مصرعه في الحال وتبين أنه من محافظة الجيزة.

كانت مباحث رأس البر تلقت بلاغًا من بعض الأهالي بسماع أصوات غريبة وضحكات بشكل مثير تصدر من إحدى شقق بالطابق الثاني في أحد المنازل، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة رأس البر وقامت بمداهمة الشقة، حيث تبين قيام 3 شباب بممارسة الشذوذ الجنسي.

وتمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على شابين، بينما أسرع الشاب الثالث متجهًا نحو الشباك وقفز على الأرض ليلقى مصرعه في الحال وبعرضهما على النيابة العامة اعترفا بتعارفهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتفقا على اللقاء في مدينة رأس البر نظرًا لخلوها نسبيًا من المصطافين شتاء، وكونا مع آخرين شبكة لممارسة الشذوذ الجنسي، حيث أمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بتسليم جثمان المتوفى لأهله.

هروب من الفضيحة

أكد أحد شهود العيان، أن الأهالي من سكان المنطقة انتابهم الشك في أمر الشباب خاصة بعد خروج أصوات غريبة من داخل تلك الشقة وحاول الأهالى اقتحام الشقة.

وأضافوا، أنهم فوجئوا بثلاثة شباب يمارسون علاقات محرمة مع بعضهم البعض، وأثناء ذلك قام أحدهم وهو شاب من محافظة الجيزة بمحاولة الهروب، فألقى بنفسه من الطابق الثاني ولقى مصرعه فى الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من ضبط الشباب بالشقة وتبين أنهم شبكة لممارسة علاقات شاذة بمدينة رأس البر.