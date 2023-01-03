الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حفلات مشبوهة».. القصة الكاملة وراء مصرع شاب قفز من الشرفة هربًا من الفضيحة

ارشيفية
ارشيفية

موسيقى صاخبة وأصوات احتفالات تصدر من إحدى شقق مدينة رأس البر، كان يعتبرها الأهالي أمرًا معتادًا في الصيف، إنما في تلك الأجواء الباردة ومع انتهاء احتفالات رأس السنة كان الأمر مريبًا ليكتشف الأهالي جريمة مخجلة داخل الشقة. 

حفلة جماعية محرمة 

إبلاغ الأهالي الشرطة بالإزعاج الصادر من الشقة المستأجرة كان كفيلًا بحضور سيارة الدورية التي كشفت عن قيام 3 شباب بإقامة حفلة جماعية لممارسة الشذوذ الجنسي، لكن مفاجأة رجال الشرطة لهم أدت لتفاقم الأمر بعدما حاول أحد هؤلاء الشباب الهروب من الفضيحة فقفز من شرفة الطابق الثاني ليسقط جثة هامدة. 

حبس

أمرت نيابة مركز دمياط بحبس شابين أحدهما يعمل محاميًا من مدينة المنصورة والآخر أعمال حرة من إحدى قرى مركز دمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي، بينما أمرت بالتصريح بدفن جثة المتهم الثالث الذي قفز من شباك المنزل بالطابق الثاني ولقي مصرعه في الحال وتبين أنه من محافظة الجيزة.

كانت مباحث رأس البر تلقت بلاغًا من بعض الأهالي بسماع أصوات غريبة وضحكات بشكل مثير تصدر من إحدى شقق بالطابق الثاني في أحد المنازل، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة رأس البر وقامت بمداهمة الشقة، حيث تبين قيام 3 شباب بممارسة الشذوذ الجنسي.

وتمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على شابين، بينما أسرع الشاب الثالث متجهًا نحو الشباك وقفز على الأرض ليلقى مصرعه في الحال وبعرضهما على النيابة العامة اعترفا بتعارفهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتفقا على اللقاء في مدينة رأس البر نظرًا لخلوها نسبيًا من المصطافين شتاء، وكونا مع آخرين شبكة لممارسة الشذوذ الجنسي، حيث أمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بتسليم جثمان المتوفى لأهله.

هروب من الفضيحة 

أكد أحد شهود العيان، أن الأهالي من سكان المنطقة انتابهم الشك في أمر الشباب خاصة بعد خروج أصوات غريبة من داخل تلك الشقة وحاول الأهالى اقتحام الشقة. 

وأضافوا، أنهم فوجئوا بثلاثة شباب يمارسون علاقات محرمة مع بعضهم البعض، وأثناء ذلك قام أحدهم وهو شاب من محافظة الجيزة بمحاولة الهروب، فألقى بنفسه من الطابق الثاني ولقى مصرعه فى الحال.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من ضبط الشباب بالشقة وتبين أنهم شبكة لممارسة علاقات شاذة بمدينة رأس البر.

الفضيحة حفلة جماعية محرمة حفلات مشبوهة ف مصرع شاب مدينة رأس البر

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

فسيخ ورنجة.. مصادر تكشف تفاصيل عزومة «منتصف الليل» قبل هزيمة الزمالك

«لمن لم تصله رسالة sms».. مستشار وزير التموين يكشف حقيقة إيقاف صرف السلع

عزة مصطفى: الشيخ الشعراوى حرم عمل المرأة وطعن فى شرف غير المحجبة

شلل لندن.. عمال السكك الحديدية فى بريطانيا يبدأون إضرابًا لمدة 5 أيام

أمطار رعدية غزيرة وسقوط ثلوج.. توقعات طقس الساعات المقبلة بالإسكندرية

ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات بـ180 ألف جنيه فى التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام