جماهير النصر ترحب بعائلة رونالدو واللاعب يرد: «أنا عالمى»

رحّبت جماهير النصر السعودي، بعائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز وأولاده الأربعة.

وقال رونالدو بالعربية في نهاية حديثه باستاد "مرسول بارك": "أنا عالمي"، وذلك في إشارة للقب النادي السعودي.

وتواجد رونالدو في غرفة خلع الملابس مع اللاعبين، وقام بالتعرف على جميع اللاعبين وقال لهم: "أحب أن أقول إنني سعيد بتواجدي هنا وهذا تحدٍ كبير، وشاهدت بعض المباريات للنصر، وأنا هنا من أجل مساعدة الفريق وأن أعطي أفضل ما لديّ".

واجتاز كريستيانو رونالدو الفحص الطبي بنجاح في أحد المراكز الطبية بالرياض، تمهيدًا لتقديمه لاعبًا رسميًا للنصر.

ونشر رونالدو صورة عبر خاصية "Story" على حسابه عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام"، أثناء خضوعه للفحص الطبي، معلقًا: "الفحص الطبي تم".

ومن المنتظر أن يطلب نادي النصر البطاقة الدولية لرونالدو من أجل السماح له بالمشاركة في المباريات المقبلة.

ووصل رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس، على متن طائرة خاصة رفقة عائلته استعدادًا للتقديم والانضمام لناديه الجديد.

طائرة رونالدو الخاصة هبطت في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث رافقته عائلته على رأسهم صديقته جورجينا رودريجيز، إضافة لطاقم من محاميه ووكلائه.

ومن المقرر أن يلقي رونالدو كلمة قصيرة أثناء الحفل للحاضرين في الملعب، على أن تكون مدة الحفل قصيرة وفقًا للاتفاق الذي تم بين إدارة النادي ورودي جارسيا، المدير الفني للفريق.

وطرح نادي النصر تذاكر حفل تقديم رونالدو للجماهير، وبلغت قيمة التذكرة الواحدة 15 ريالًا سعوديًا، وأكد أن العائد من التذاكر سيعود لمنصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم الماضي، قبل أن يدخل في أزمات مع إدارة النادي وإريك تين هاج، المدير الفني للفريق منذ بداية الموسم الجاري، انتهت بفسخ تعاقده بعد انطلاق بطولة كأس العالم، قطر 2022، بأيام قليلة، ثم انتقل لنادي النصر بعدما تم عرض خدماته على أكثر من نادٍ في أوروبا.