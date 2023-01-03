الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توأم كفر الشيخ يحصلان على ذهبية الجمهورية في لعبة الجمباز

التوأم
التوأم

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطفلتين التوأم تاليا وتالين حسام الدين، لفوزهما بالمركز الأول وذهبية بطولة الجمهورية في الجمباز، كأول توأم في البطولة تحت سن ست سنوات، في المسابقة التي أقيمت باستاد مدينة نصر في بطولة الجمهورية والتي أقامها الاتحاد المصري للجمباز.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يهنئ أسرة الطفلتين على تشجيع التوأم على المشاركة في البطولات سواء على مستوى المحافظة أو مستوى الجمهورية، كما هنأ الطفلتين التوأم، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم التوأم، مشيراً إلى أن تكريمه للموهبين في كافة المجالات المتعددة، انطلاقا من استحقاقهم التكريم والإشادة، وتشجيعهم على مواصلة التفوق.

وقال الدكتور حسام الدين والد الطفلتين،  إننا نهدي فوز توأمه للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي سبق أن كرم شقيقتهما ريتام حسام، مؤكداً أنه سعيد بفوز الطفلتين وخاصة أنهما في سن  أقل من 6 سنوات، في الواقعة الأولى على مستوى الجمهورية.


وأضاف والد التوأم، أنه فخور بالطفلتين لرفعهما اسم محافظة كفر الشيخ من بين المحافظات المصرية عاليا في هذه البطولة بفوزهما المستحق، موجها شكره لمحافظ كفر الشيخ لرعايته الموهوبين في كافة المجالات والفنون والرياضة والدليل حرصه على تكريمهم إما في مكتبه، أو خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور كافة التنفيذيين بالديوان ومجالس المدن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موجها الشكر للدكتور أيمن قطب، مدير المدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ، لتكريمه الطفلتين.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، كرما عدداً من أبطال الجمهورية وجامعة كفر الشيخ في لعبتي الجمباز والكراتيه، ضمن توجه محافظ كفر الشيخ، لتكريم المتميزين من أبناء المحافظات، والموهوبين، في كافة المجالات والقطاعات.


فكرم محافظ كفر الشيخ، مريم أحمد سمير، بطلة الجمهورية في لعبة الجمباز، ومعاذ جمال فهمي عيد، الحاصل على خامس الجمهورية قطاعات للعام الثاني على التوالي، وثاني جامعة كفر الشيخ في لعبة الكاراتية، المؤهل للأدوار النهائية لبطولة الجمهورية، . وعبد الله بسيوني عبده، أول جامعة كفر الشيخ في بطولة الكاراتيه "كومتيه"، والمؤهل للأدوار النهائية لبطولة الجمهورية ومحمد السيد حامد، أول جامعة كفر الشيخ في بطولة الكاراتيه " كاتا "، المؤهل للأدوار النهائية لبطولة الجمهورية.

جمباز ذهبية كفر الشيخ توأم تهنئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

فسيخ ورنجة.. مصادر تكشف تفاصيل عزومة «منتصف الليل» قبل هزيمة الزمالك

«لمن لم تصله رسالة sms».. مستشار وزير التموين يكشف حقيقة إيقاف صرف السلع

عزة مصطفى: الشيخ الشعراوى حرم عمل المرأة وطعن فى شرف غير المحجبة

شلل لندن.. عمال السكك الحديدية فى بريطانيا يبدأون إضرابًا لمدة 5 أيام

أمطار رعدية غزيرة وسقوط ثلوج.. توقعات طقس الساعات المقبلة بالإسكندرية

ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات بـ180 ألف جنيه فى التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام