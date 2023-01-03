كيف يمكن حل مشكلة العناد بين الزوجين؟.. «الأزهر للفتوى» يجيب

أوضح الدكتور أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كيف يمكن حل مشكلة العناد لدى الزوجين، قائلاً: "إن العناد قد يكون له أكثر من سبب".

وأضاف المشد خلال لقائه ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أنه من الممكن أن تكون طبيعة الإنسان شخص عنيد بالفطرة، أو بسبب عدم فهم كلا الطرفين للمهمة الخاصة به ودوره وطبيعة الحياة الزوجية، لافتاً إلى أن العلاقة الزوجية ليست قائمة على الندية، معقباً: "نحن لا نتزوج لتنازع أدوار القيادة، ومن القائد ومن الذي سيفرض سيطرته، ومن الذي ينفذ كلمته".

وأكد أن الحياة الزوجية قائمة على التكامل بين الزوج وزوجته، وما بين جميع أفراد الأسرة، حيث يجب عليهم جميعًا أن يدركوا ويعوا أن مهمتهم أن يحافظوا على هذا الكيان وأن ينموه وأن يحافظوا على استدامة العشرة فيما بينهم، لافتاً إلى أن الإشكالية ليست الصراع على القيادة.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان يكون أحد الأطراف عنيد، على سبيل المثال قد يكون الزوج عنيدا، معقباً: اللي فاهم بيريح، بمعنى أنه لو كل طرف فهم طبيعة الطرف الآخر، فإنه سيتعامل معه بالنمط الذي يريحه هو شخصياً ويريح الطرف الآخر".