الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل البنك الأهلي الرسمي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أعلن حلمي طولان، المدير الفني للبنك الأهلي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

موعد مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي بالدوري الممتاز

ويحل البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي، في تمام السابعة مساء، على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022/ 2023).

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد ياسين ومحمود الجزار، وأحمد العش وإسحقاقو يعقوبو.

خط الوسط: محمود قاعود وأحمد توفيق، ومحمد فتحي وإسلام جابر.

خط الهجوم: أسامة فيصل ورزاق سيسيه.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد صبحي وعاصم صلاح، وأمير مدحت وأحمد ياسر، وموسى دياوارا ومحمد هلال، ومحمد حامد وأسامة إبراهيم، وأدهم حامد.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، من انتصارين وثلاثة تعادلات وخمس هزائم.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والإسماعيلي بالدوري

تنقل مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي، عقب شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

أما تشكيل الإسماعيلي، بقيادة ميدو، كان التالي:

حراسة المرمي: محمد كوكو.

خط الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي.

خط الوسط: عماد حمدي – محمد حسن – أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمود الشبراوي – ياو أنور – عبد الرحمن مجدي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الدراويش كلا من محمد فوزي فى حراسة المرمي وإياد العسقلاني وأحمد محسن ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وصالح جمعه وباسم مرسي وفراس شواط.

ويقود المواجهة تحكيميا طاقم مكون من أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه هاني عبد الفتاح حكم مساعد أول، وخالد السيد حكم مساعد ثاني، ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا، ومحمد علاء هاشم حكم فيديو، وهاني خيري مساعد حكم فيديو.

ويتذيل الدراويش قاع جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط، من فوز يتيم على حساب إنبي، من فوز وثلاثة تعادلات و6 هزائم.

حلمي طولان البنك الأهلي الدوري الممتاز الاسماعيلى تشكيل البنك الأهلي

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