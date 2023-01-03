الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصادر تكشف تطورات الحالة الصحية لمحافظ المنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

كشف مصدر مسئول بديوان عام محافظة المنيا، تفاصيل الحالة الصحية للواء أسامة القاضي، على خلفية  إصابته بوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده بمكتبه بديوان عام المحافظة صباح اليوم الثلاثاء، نقل علي أثرها لمستشفي القلب والصدر الجامعي بمدينة المنيا الجديدة مستقرة بعد أن أجريت له الإجراءات الطبية اللازمة ووضعه تحت الملاحظة الطبية

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللواء أسامة القاضي يتواجد داخل المستشفي برفقة أسرته ومدير مكتبه ويقوم نائبه الدكتور محمد أبو زيد وسكرتير عام المحافظة اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، بزيارة المحافظ والأطمئنان علي صحته وتطورات حالته الصحية.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد شعر بوعكة صحية أثناء تواجده بمكتبه بديوان عام المحافظة عصر أمس الأثنين حيث أشتكي المحافظ من ألم شديد في قدمه وهو ما أثار شكوكًا حول إصابته بالجلطة وتم نقله علي الفور لمستشفي الصدر والقلب الجامعي بمدينة المنيا الجديدة وقامت المستشفي بإدخاله لغرفة الرعاية وأجريت له أسترة استكشافية ودعامتين شرايين وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية ومنع الزيارات عنه وتقرر أن يخضع للراحة التامة لمدة 15 يوما.

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