«حياة كريمة» بالفيوم تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرتها بالمحافظة

عقدت مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، اليوم الثلاثاء، الحوار المجتمعى التاسع استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، بقرية العدوة مركز الفيوم، برعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبحضور ممثلين عن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، وعصام محمد منسق حياة كريمة، ومساعد رئيس مدينة الفيوم، ورئيس الوحدة المحلية بالعدوة، وتم التنظيم وإدارة الحوار من خلال متطوعي المؤسسة بمحافظة الفيوم، وحشد كبير من أهالي قرى مركز الفيوم .

بدأ الحوار المجتمعى بكلمة مساعد رئيس مدينة الفيوم، ثم تلاها كلمة الدكتور عماد عادل المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، حيث قام بالترحيب بالحضور من المواطنين والجهات التنفيذية والمسئولين عن قرية العدوة وتوابعها - مركز الفيوم، وقام بتعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة وما تقدمه المبادرة، ومراقبة المشروعات بعد التنفيذ والخدمات التي تقدمها المبادرة ومدى حرص المبادرة على مبدأ الاستدامة فى تنفيذ جميع المشروعات بكفاءة وفاعلية واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين، والتعريف بمظلة الحماية الإجتماعية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمواطنين.



وتم عرض المخطط المقترح للأعمال ضمن المرحلة الثانية حياة كريمة في مجال الصحة والتعليم والشباب والرياضة والطرق ونقاط الإسعاف والإطفاء وإنشاء المجمعات التجارية والأسواق.

واكتمل الحوار بالاستماع لمقترحات ورغبات الأهالي بقرى مركز الفيوم (قرية العدوة وتوابعها) تمهيدا لدراسة إدراجها ضمن المخطط المقترح مع الجهات المعنية بها وفقا لكل مشروع.