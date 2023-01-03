4 مصابين في تصادم ميكروباص بسيارة نصف نقل بالإسكندرية

تسبب حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نصف نقل في إصابة 4 أشخاص بالطريق الدائري أول الطريق الزراعي شرق الإسكندرية، وتسبب الحادث في تعطل الحركة المرورية بالطريق قبل أن تتدخل وحدة التدخل السريع بشرطة المرور، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بحادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة نصف نقل أمام حديد العلا بالطريق الدائري ناحية مدخل الطريق الزراعي شرق الإسكندرية، ووجود مصابين جراء الحادث، وتعطل الحركة المرورية بتلك المنطقة.



وانتقلت قوة أمنية بصحبة سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل أول الطريق الدائرى أمام حديد العلا السيارات مكان البلاغ، ونتج عن حادث التصادم 4 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى الرئيسي الجامعي وواحد منهم لمستشفى خاص، وتعطل الحركة المرورية وقامت وحدة التدخل السريع بإدارة المرور بالعمل على تسيير الحركة المرورية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.