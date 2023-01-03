الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. هارتس أوف أوك الغاني يعلن تمديد عقد دانيال أفري

دانيال أفري
دانيال أفري

أعلن نادي هارتس أوف أوك الغاني، الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه دانيال أفري بشكل رسمي.

وارتبط دانيال بالانتقال للنادي الأهلي، لكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض التعاقد معه لعدم قناعته به فنيًا، إضافة لمشاركته مع فريقه في كأس الكونفدرالية هذا الموسم وعدم إمكانية تسجيله مع الفريق.

ونشر النادي الغاني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله تجديد عقد أفري دون ذكر مدة العقد أو التفاصيل المادية.

وانضم دانيال أفري إلى صفوف فريق هارتس أوف أوك الغاني قبل 3 أعوام، واستطاع التواجد في قائمة منتخب غانا التي شاركت في كأس العالم 2022 بقطر.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد دانيال أفري مع فريق هارتس أوف أوك بنهاية العام المنقضي.

وتحدث أنور والكر، المدير الفني لمنتخب غانا للمحليين، عن إمكانية انضمام لاعب البلاك ستارز وهارتس أوف أوك “دانيال أفري” للقلعة الحمراء.

هارتس أوف أوك افري دانيال أفري الاهلى كولر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

«أمعاؤه خرجت».. تفاصيل تمزيق جسد رضيع على يد والدته بالسلام

شبكة المترو في باريس حاضنة لموسيقيين اختاروا إبراز موهبتهم تحت الأرض

رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات المختلفة

للمرة الثانية.. مشروع نظم الخلايا الشمسية يفوز بجائزة دولية جديدة

مجد القاسم ينتهي من تسجيل دويتو جديد بعنوان «كلام كبار»

الصحة: تنظيم 2602 دورة وتدريب 58 ألف كادر خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام