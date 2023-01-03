رسميًا.. هارتس أوف أوك الغاني يعلن تمديد عقد دانيال أفري

أعلن نادي هارتس أوف أوك الغاني، الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه دانيال أفري بشكل رسمي.

وارتبط دانيال بالانتقال للنادي الأهلي، لكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض التعاقد معه لعدم قناعته به فنيًا، إضافة لمشاركته مع فريقه في كأس الكونفدرالية هذا الموسم وعدم إمكانية تسجيله مع الفريق.

ونشر النادي الغاني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله تجديد عقد أفري دون ذكر مدة العقد أو التفاصيل المادية.

وانضم دانيال أفري إلى صفوف فريق هارتس أوف أوك الغاني قبل 3 أعوام، واستطاع التواجد في قائمة منتخب غانا التي شاركت في كأس العالم 2022 بقطر.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد دانيال أفري مع فريق هارتس أوف أوك بنهاية العام المنقضي.

وتحدث أنور والكر، المدير الفني لمنتخب غانا للمحليين، عن إمكانية انضمام لاعب البلاك ستارز وهارتس أوف أوك “دانيال أفري” للقلعة الحمراء.