الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» ببعض القرى

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة قاربت على الانتهاء من كافة المشروعات بزفتى والتي تعد نموذجا فريدا ضمن قرى المبادرة ليس فقط على مستوى المحافظة بل وعلى مستوى الجمهورية.

 

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابع بإجمالي تكلفة تخطت الـ ٤ مليارات جنيه، حيث تفقد المحافظ مشروعات المبادرة بقرى نهطاي، سندبسط وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة بقرية نهطاي، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد الصواف مدير عام الأبنية التعليمية، عما سيتم تنفيذه داخل فناء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، موجها بإنشاء ملعبين داخل المدرسة والتي تعد آخر مدرسة يتم إنشاءها داخل قطاع التعليم والذي يضم 83 مدرسة تم إنشاؤها وتطويرها في مشروعات المبادرة، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة ومركز شباب نهطاي

وفي ذات السياق تفقد رحمي مشروعات المبادرة بقرية سندبسط، حيث تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة ونقطة الشرطة فضلاً عن تفقد أعمال إنشاء نقطة الإطفاء وأعمال إحلال وتجديد مركز الشباب، واختتمت الجولة بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية دنهور الوحش.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 943 مشروعا داخل (54) قرية و(88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

a7a1c544-01ea-4e79-bab4-d4390fdd70b3
a7a1c544-01ea-4e79-bab4-d4390fdd70b3
5694525c-275e-42eb-94fc-40d27f5ed34a
5694525c-275e-42eb-94fc-40d27f5ed34a
5403f2e1-61d9-45cc-940e-1c0afb5bbb5f
5403f2e1-61d9-45cc-940e-1c0afb5bbb5f
adb7a3fa-3fd4-4407-9ab4-e3a14b2e0b44
adb7a3fa-3fd4-4407-9ab4-e3a14b2e0b44
f60f3c4a-deb9-44dd-93e3-1cf6ebad7ed8
f60f3c4a-deb9-44dd-93e3-1cf6ebad7ed8
e1ce1200-fcfa-4ea9-97e3-b56f9365059c
e1ce1200-fcfa-4ea9-97e3-b56f9365059c
c0c5f17a-667b-492e-a89a-878c236207f3
c0c5f17a-667b-492e-a89a-878c236207f3
محافظ الغربية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنهطاي وسندبسط ودمنهور الوحش أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم المجمع الزراعي البيطري قرى الريف المصري مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

«أمعاؤه خرجت».. تفاصيل تمزيق جسد رضيع على يد والدته بالسلام

شبكة المترو في باريس حاضنة لموسيقيين اختاروا إبراز موهبتهم تحت الأرض

رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات المختلفة

للمرة الثانية.. مشروع نظم الخلايا الشمسية يفوز بجائزة دولية جديدة

مجد القاسم ينتهي من تسجيل دويتو جديد بعنوان «كلام كبار»

الصحة: تنظيم 2602 دورة وتدريب 58 ألف كادر خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام