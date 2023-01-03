محافظ الغربية يتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» ببعض القرى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة قاربت على الانتهاء من كافة المشروعات بزفتى والتي تعد نموذجا فريدا ضمن قرى المبادرة ليس فقط على مستوى المحافظة بل وعلى مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابع بإجمالي تكلفة تخطت الـ ٤ مليارات جنيه، حيث تفقد المحافظ مشروعات المبادرة بقرى نهطاي، سندبسط وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة بقرية نهطاي، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد الصواف مدير عام الأبنية التعليمية، عما سيتم تنفيذه داخل فناء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، موجها بإنشاء ملعبين داخل المدرسة والتي تعد آخر مدرسة يتم إنشاءها داخل قطاع التعليم والذي يضم 83 مدرسة تم إنشاؤها وتطويرها في مشروعات المبادرة، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة ومركز شباب نهطاي

وفي ذات السياق تفقد رحمي مشروعات المبادرة بقرية سندبسط، حيث تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة ونقطة الشرطة فضلاً عن تفقد أعمال إنشاء نقطة الإطفاء وأعمال إحلال وتجديد مركز الشباب، واختتمت الجولة بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية دنهور الوحش.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 943 مشروعا داخل (54) قرية و(88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

a7a1c544-01ea-4e79-bab4-d4390fdd70b3

5694525c-275e-42eb-94fc-40d27f5ed34a

5403f2e1-61d9-45cc-940e-1c0afb5bbb5f

adb7a3fa-3fd4-4407-9ab4-e3a14b2e0b44

f60f3c4a-deb9-44dd-93e3-1cf6ebad7ed8

e1ce1200-fcfa-4ea9-97e3-b56f9365059c