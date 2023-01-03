الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ميرفت عازر تطالب «التموين» بتشديد الرقابة على الأسواق

ميرفت عازر
ميرفت عازر

طالبت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، وزارة التموين بتوضيح شامل لخطة الوزارة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، وكذلك آلية الوزارة في الرقابة على الأسواق مع العجز الشديد في أعداد مفتشي التموين في كافة المديريات بمختلف محافظات الجمهورية.

وتساءلت «عازر»، في كلمتها خلال الجلسة العامة، اليوم، والمخصصة لمواجهة وزير التموين، الدكتور علي المصيلحى، بعدد من الأدوات البرلمانية، قائلة: «لماذا لا يتم تعيين عدد من الموظفين للرقابة على الأسواق ويكون الراتب جزءا من المخالفة ويتم التصوير منعا للقيل والقال؟»، مؤكدة ضرورة ضخ أعداد مفتشي التموين في المحافظات؛ لمتابعة الأسواق وإحكام الرقابة عليها لمواجهة محتكري السلع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكدت عضو مجلس النواب ضرورة تشديد الرقابة على المخابز، موضحة أن هناك تلاعبا في المخابز وفي وزن رغيف الخبر، كما أن هناك معاناة شديدة في غلاء الأسعار.

واختتمت النائبة ميرفت عازر كلمتها قائلة: «لا بد من تحديد سعر القمح الذي سيتم توريده قبيل موسم الحصاد؛ لتشجيع الفلاح المصري على زراعته حتى لا يحدث مثلما حدث في موسم الأرز».

النائبة ميرفت عازر نصر الله مجلس النواب وزارة التموين الأزمة الاقتصادية محافظات الجمهورية

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