الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومى للتخطيط»: الأمن الغذائى الملاذ الآمن فى مواجهة الأزمات

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي

أطلق معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، حلقة جديدة من سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، تحت عنوان النهوض بقطاع الزراعة ودور التعاونيات الزراعية فى تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث يتناول العديد من المحاور أهمها الوضع الراهن للتعاونيات الزراعية فى مصر، متطلبات الإصلاح وبناء القدرات، دور المرأة فى التعاونيات الزراعية، التأمين التعاونى ضد المخاطر.

وقالت الدكتورة حنان رجائي، أستاذ تنمية زراعية وريفية بمعهد التخطيط القومي، إن التعاونيات الزراعية تعد أحد الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الزراعية والنهوض بالقطاعات الزراعية، بما تمتلكه من مزايا وإمكانات تجعلها الأقرب للريفيين، وكذلك فهى حلقة الوصل بينهم وبين الدولة، وبالرغم من قدم التجربة التعاونية فى مصر، إلا أن التعاونيات تعانى من الكثير من التحديات التى ساهمت فى ضعف مستوى أدائها، وتراجع دورها فى تحقيق التنمية.

وأضافت أن التعاونيات الزراعية فى مصر تواجه العديد من المعوقات التى انعكست على تدنى مستويات أدائها لوظائفها الاقتصادية والاجتماعية، وأدت إلى تراجع دورها فى تحقيق التنمية الزراعية، مع عودة الاهتمام بالقطاع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى لكونه الملاذ الآمن فى مواجهة الأزمات والصدمات، مشيرًا إلى أن النهوض بهذا القطاع لن يتم إلا من خلال مؤسسات زراعية فاعلة تسهم بشكل حقيقى فى نهضة هذا القطاع، لذلك أصبح من الضرورى تطوير دور التعاونيات الزراعية وتفعيله، وحل المشكلات والمعوقات التى تواجهها حتى يمكنها مواكبة المتغيرات، والبيئة العالمية المتغيرة.

وحول آليات البحث، أوضحت رجائى أنه تم اعتماد التحليل الوصفى لأداء التعاونيات الزراعية الذى تمت تغطيته بأسلوبين: الأسلوب النظرى من خلال البيانات والبحوث المنشورة وغير المنشورة والتقارير العالمية، والأسلوب التطبيقى من خلال عقد مقابلات شخصية محدودة مع ممثلى التعاونيات والمسئولين عنها والمستفيدين من خدماتها لاستطلاع آرائهم حول معوقات التعاونيات الزراعية وسبل تحسينها وتطويرها والنهوض بها من خلال اللقاء الريفى السريع.

معهد التخطيط القومى وزارة التخطيط قطاع الزراعة التعاونيات الزراعية التنمية المستدامة

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