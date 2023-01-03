الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

المسبار دانوري يكشف مهام جديدة على القمر ويختبر «الإنترنت الفضائي»

مسبار دانوري
مسبار دانوري

أرسل أول مسبار قمري كوري جنوبي، "دانوري"، صوراً مذهلة بالأبيض والأسود عن سطح القمر والأرض، على ما أعلن المركز الفضائي الكوري الجنوبي الثلاثاء.

وكان المسبار "دانوري"، واسمه مركّب من كلمتي "دال" أي القمر و"نوري" أي الاستفادة، انطلق في  أغسطس من الولايات المتحدة على صاروخ مصنّع من شركة "سبايس إكس"، ودخل مدار القمر في ديسمبر بعد تمديد رحلته لتوفير الوقود.

وقد التُقطت هذه الصور بين 24 كانون ديسمبر والأول من يناير، من مسافة تقل عن 120 كيلومترا عن سطح القمر، وفق بيان للمعهد الكوري الجنوبي للبحث الفضائي.


مهام المسبار دانوري

وأشار المعهد إلى أن هذه الصور ومقاطع الفيديو "ستُستخدم لاختيار المواقع التي من شأنها أن تشكّل مهبطاً للمركبات المتجهة إلى القمر سنة 2032".

ويجري المسبار "دانوري" دورة كاملة حول القمر مرة كل ساعتين، وفق المركز الفضائي.

وسيباشر المسبار مهمته العلمية الشهر المقبل، سيضع خلالها خريطة لسطح القمر مع تحليل له، كما سيجري عمليات قياس للقوة المغناطيسية وأشعة جاما.

وسيختبر المسبار أيضا "الإنترنت الفضائي"، وهي تكنولوجيا تجريبية، من خلال نقل صور وفيديوهات موجهة إلى الأرض.

وكان الرئيس يون سوك ييول أشاد الشهر الماضي بإنجازات المسبار "دانوري"، متحدثاً عن "لحظة تاريخية" للبرنامج الفضائي الكوري الجنوبي.

وقدمت كوريا الجنوبية خططاً طموحة في مجال الفضاء، تشمل إرسال مركبة فضائية إلى القمر بحلول 2032، وأخرى إلى المريخ بحلول 2045.

مسبار دانوري القمر الأرض المركز الفضائي الكوري الجنوبي

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وائل لطفي

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