موسم شتوى «كامل العدد» بالمقاصد السياحية.. 20 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم

تواصل المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية استقبال السائحين مع بداية العام الجديد، حيث تشهد المطارات المصرية ارتفاعا بمعدلات الوصول للطائرات من الخارج، إذ استقبل مطارا الغردقة الدولي ومرسى علم نحو 113 رحلة طيران، تقل ما يقرب من 20 ألف سائح أوروبي.

وتحتل الرحلات الألمانية قائمة الأكثر وصولًا، وسط ارتفاع كبير في الإشغالات بمختلف الفنادق والقرى السياحية، كما تشهد توافد جنسيات من روسيا والتشيك وإنجلترا وغيرها من الجنسيات الأوروبية.

المطارات الجديدة ترفع الحركة السياحية الوافدة

كما أنه من المقرر أن يبدأ مطار العلمين في استقبال جميع الرحلات المنتظمة اعتبارًا من شهر مارس المقبل، مع مطار العلمين الدولي في شمال غرب مصر على بعد 12 كم من منطقه الضبعة، وتبلغ مساحته 64 كيلومترا مربعا، ويخدم المطار منطقة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، وسيساعد على زيادة الحركة السياحية، خاصة أن منطقة الساحل الشمالى تستطيع أن تعمل طوال العام ولا تعتمد على 3 أشهر الصيف فقط.

أكد ذلك أبوالحجاج العماري، الخبير الفندقي بمدينة مرسى علم، مضيفا أن فتح المطارات الجديدة، كمطاري سفنكس والعلمين، بالإضافة إلى مطار العاصمة الإدارية، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى من الإمكانيات ويتبع بها كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة العاملين والركاب- سيساعد على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، كما أن المطارات الجديدة بالقاهرة ستسهل من دمج منتجي السياحة الشاطئية والثقافية، حيث سيتمكن السائح من زيارة البحر الأحمر، كما ستتيح له زيارة الأهرامات والمواقع الأثرية والمتحف المصري الكبير حين يتم افتتاحه.

ولفت العماري، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن المقصد السياحي المصري يجذب مختلف الشرائح من السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، حيث يجذب محبي السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية والترفيهية وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات وغيرها.

وأضاف «أبوالحجاج» أن نسبة الإشغالات الفندقية مرتفعة، سواء بالقاهرة أو الأقصر أو الغردقة، لافتا إلى أنه خلال الموسم الشتوي الجاري تشهد كل من الأقصر وأسوان زيادة في التدفقات السياحية من مختلف الجنسيات، وعلى رأسهم الإسبان، موضحا أن نسبة الإشغالات بالغردقة تتراوح بين 70% و80%، وتصل في الأقصر إلى نحو 90%.