الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المطران ميشال عون يترأس قداس بداية العام الجديد بكنيسة مار أليشاع

كنيسة
كنيسة

احتفل المطران ميشال عون  بصلوات قداس الذبيحة الإلهيّة، أمس، بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد في كنيسة مار أليشاع  ببيروت، وعاونه المونسنيور شربل أنطون كاهن الرعيّة ومعاونه الخوري إبراهيم أبي زيد. 
كما احتفل بالذبيحة الإلهيّة صباح اليوم  في رعيّة مار يوحنا جبيل، وعاونه الأب سيمون عبّود رئيس انطش جبيل، والأب جان جبور والأب شربل الخوري، شارك في الاحتفالات المؤمنون أبناء الرعايا والجوار.

وتأمّل راعي الأبرشيّة في العظة بأهميّة الشكر لله في حياتنا على عنايته اللامتناهية بنا، إنّ المكوث مع الربّ يثمر الخير والبركة في حياة المؤمن، الكلمة صار جسدًا ومن ملئه نلنا نعمةً تلو نعمة، لذلك يشارك الإنسان في مشروع حبّ الله فيسهم في نموّ ملكوت الله على الأرض وبنيانه، وتمنّى سنة بركة وخير للجميع مشدّدًا إيّاهم لعيش رسالة المحبّة والشهادة المسيحيّة.

سيادة المطران ميشال عون كنيسة مار أليشاع الرب يثمر الخير والبركة حب الله فيسهم في نمو ملكوت الله مشد د ا إي اهم لعيش رسالة المحب ة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 43 يوم ا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يوم ا

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