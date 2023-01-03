رئيس محكمة النقض يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

هنأ المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ووجه القاضي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى رسالة تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد يشرفنى بالأصالة عن نفسى وعن جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أن نبعث لقداستكم بأجمل التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتابع: داعين الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وأن يديم المحبة والأخوة بين المصريين جميعاً.