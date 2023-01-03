الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

علاء عابد لوزير التموين: إنزل الأسواق الأسبوعية واسمع للمواطن

علاء عابد
علاء عابد

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تقرير البنك الدولي وتحديدا حديثه عن الغذاء يدعو للقلق، خاصة وأنه يتحدث عن وجود تضخم كبير في ظل أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، مؤكد أن القادم هو الأصعب على العالم وعلى مصر مع تساؤلنا لوزير التموين "هو فين الأرز؟".

وأضاف عابد، في كلمتة أمام الجلسة العامه بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، بحضور وزير التموين الدكتور علي مصيلحي: «الرئيس السيسى يتحدث مع الفقراء فى الشوارع وبنشوفه كل يوم جمعة مع الناس في الشارع ويسألهم، وهنا أنا لا أطلب منك كوزير تموين أن ترتدي الجاكت والقميص وتقف داخل سوبر ماركت وتتصور، ولكن أطلب منك أن تنزل إلى الأسواق وتسأل الفقراء ومحدودى الدخل».

وطالب عابد من وزير التموين النزول إلى الأسواق الأسبوعية قائلا: «لا تسمع للتقارير لأن كلها كذب، إنزل للغلابة وطبطب عليهم، عايزين نشوفك في الأسواق مش المولات والتقارير التي تأتي للوزارة من 27 محافظة كلها خاطئة».

وأضاف: «الناس اللي وقفت معانا والناس الغلابة اللي استحملت وهتفضل تستحمل لازم نقف معاها ودي رسالة من نواب الشارع المصرى للحكومة».

علاء عابد لجنة النقل والمواصلات البنك الدولي التموين وزير التموين محدودي الدخل

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