برينتفورد يوقف قطار صلاح ورفاقه.. ليفربول يفشل في الصعود للمركز الخامس بالدوري

لم يتمكن فريق ليفربول من مواصلة السير في سكة الانتصارات، إذ اعترضه في طريق تحقيقه للانتصار الخامس على التوالي، برينتفورد الذي هزمه بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الحمر قد فازوا من الأسبوع الـ 15 حتى الأسبوع الـ 18 على فرق "توتنهام هوتسبير، وساوثهامبتون، وأستون فيلا، وليستر سيتي"، على الترتيب.

نتائج ليفربول في البريميرليج في الموسم الحالي

وبهذه الخسارة لم يستغل ليفربول تعثر توتنهام، وأضاع على نفسه فرصة الصعود إلى المركز الخامس بدلا منه، وبقى كما هو في المركز السادس بنفس الرصيد 28 نقطة جمعها من 8 انتصارات منها انتصاران فقط كانتا خارج ملعبه على كل من توتنهام، وأستون فيلا.

أما الانتصارت الستة الأخرى التي تحققت خارج ملعبه على فرق بورنموث الصاعد حديثًا إلى البريميرليج، ونيوكاسل يوناتيد، ومانشستر سيتي، ووست هام يوناتيد، وساوثهامتون، وليستر سيتي، و4 تعادلات منها تعادل وحيد كان سلبيا مع فريق إيفرتون في الأسبوع السادس.

فيما كانت التعادلات الإيجابية، مع فرق فولهام الصاعد حديثا إلى البريميرليج، وكريستال بالاس، وبرايتون أند هوف ألبيون، و5 هزائم منها 4 هزائم تلقاها خارج ملعبه على يد فرق مانشستر يوناتيد، وآرسنال، ونوتنجهام فورست الصاعد حديثا إلى البريميرليج، وبرينتفورد أما الهزيمة الوحيدة التي تلقاها على ملعبه على يد فريق ليدز يوناتيد بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الـ 14.

أرقام سلبية لليفربول في البريميرليج

خسارة الحمر أمام النحل ما هي إلا استكمال لتذبذب الأداء والنتائج منذ بداية هذا الموسم، فهم لم يفوزوا سوى في 47 % من مبارياتهم في الدوري الإنجليزي، وهي نسبة قليلة جدا، ولا تليق بفريق كبير من المفترض أنه ينافس على اللقب كما أنهم خسروا 29 % من المباريات، وهي نسبة كبيرة.

باتت جماهير ليفربول تفكر إذا كان فريقها قد خرج من سباق المنافسة على اللقب، فعلى أقل تقدر لا يخرج من المربع الذهبي، فالمركز الحالي السادس لا يرضيها، ويثير غضبها لأنه لا يؤهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

بريينتفورد و6 مباريات دون هزيمة

على الجانب الآخر استطاع برينتفورد أن يحافظ على سجله خاليا من الخسائر في اللقاءات الستة الأخيرة حيث تغلب في 3 لقاءات على فرق مانشستر سيتي بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الـ16، ووست هام بهدفين نظيفين في الأسبوع الـ18، وليفربول، وتعادل في 3 لقاءات كلها إيجابية مع فرق وولفرهامبتون واندررز، ونوتنجهام، وتوتنهام.

نتائج برينتفورد في البريميرليج في الموسم الحالي

وبهذا الفوز ارتقى برينتفورد إلى المركز السابع بعد أن كان محتلا المركز العاشر بارتفاع رصيده إلى 26 نقطة حصدها من 6 انتصارات منها انتصاران فقط تحققا خارج ملعبه على كل من مانشستر سيتي، ووست هام، أما الانتصارت الأربعة الأخرى التي كانت على ملعبه على فرق مانشستر يوناتيد، وليدز يوناتيد، وبرايتون، وليفربول، و8 تعادلات، وهو بهذا الرقم ملك التعادلات في الدوري الإنجليزي منها تعادلان دون أهداف مع كل من بورنموث في الأسبوع التاسع، وتشيلسي في الأسبوع الـ12 أما التعادلات الستة الإيجابية الأخرى، فكانت مع فرق ليستر، وإيفرتون، وكريستال، ووولفرهامبتون، ونوتنجهام، وتوتنهام، و4 هزائم منها 3 هزائم تلقاها خارج ملعبه على يد فرق فولهام، ونيوكاسل، وأستون أما الهزيمة الوحيدة التي تلقاها على ملعبه على يد آرسنال بـ3 أهداف دون رد في الأسبوع الـ18.

برينتفورد يفوز على أطراف المربع الذهبي في البريميرليج في الموسم الماضي

المدهش أن برينتفورد لم يخسر أمام أطراف المربع الذهبي في الموسم الماضي حيث فاز على مانشستر سيتي حامل اللقب، وليفربول الوصيف، وتعادل مع فريقي تشيلسي، وتوتنهام صاحبي المركز الثالث، والرابع على الترتيب.

بهذا الأداء، وبهذه النتائج سوف ينهي برينتفورد الدوري الإنجليزي في مركز أفضل من الموسم السابق الـ13.