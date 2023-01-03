سكاي سبورتس: ليفربول قد ينتظر لنهاية الموسم لضم لاعب وسط

ترغب إدارة نادي ليفربول الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، في تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع لاعب وسط ملعب خلال الفترة المقبلة.

وخسر ليفربول أمام فريق برينتفورد، أمس، ضمن لقاءات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن إدارة نادي ليفربول تريد تدعيم صفوف الفريق في وسط الملعب، ولكن المهم بالنسبة لها هو التأكد من التوقيع مع اللاعب المناسب للفريق، حتى وإن كان ذلك يعني الانتظار حتى نهاية الموسم، ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة.

وأضافت سكاي أن ماتيوس نونيز، هو واحد من لاعبي وسط الملعب الذين يراقبهم ليفربول، وكان لديهم اهتمام بضم اللاعب قبل انتقاله لفريق ولفرهامبتون من سبورتنج لشبونة في الصيف الماضي، كما راقبت إدارة مانشستر سيتي اللاعب أيضًا.

- جيمي كالاجير: ليفربول يعاني أمام الفرق القوية بدنيًا.. ويحتاج لتعاقدات جديدة

ويرى جيمي كاريجير، لاعب فريق ليفربول السابق، أن الفريق بحاجة للتعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال كاريجير في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "هذا هو موضوع ليفربول كل الموسم، بمجرد زيادة شدة المباراة لا يمكنهم التعامل معها، مضيفا هم بحاجة إلى نوع أبطأ من المباريات، لأنه بمجرد أن تصبح المباراة سريعة لا يمكنهم مواكبة ذلك"، متابعًا "ليفربول واجه مشاكل طوال الموسم ضد الفرق البدنية، دعونا لا ننسى أن القوة هي هوية الفريق، لا يمكنهم التعامل معها بعد الآن، يبدو كأن الفريق تقدم في السن ويقترب من النهاية".



ويلتقي فريق ليفربول مع برايتون ألبيون، يوم 14 يناير الجاري، ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل كاريجير"إنه ليس فريق يورجن كلوب، وأريد أن أعرف لماذا يظهر بهذا الشكل لأنني لا أستطيع تقبل الأمر، لديهم لاعبون رائعون تكنيكيًا ولكنهم لا يشبهون لاعبي يورجن كلوب، وتابع إنهم بحاجة لتجديد وسط الملعب، يبدو الأمر أنهم يحاولون اللعب بطريقة يورجن كلوب بدون لاعبي يورجن كلوب".،

واستكمل "إنهم الآن كفريق عادي في الضغط، ولكنهم مازالوا يلعبون بخطوط متقدمة، وأنهى تصريحاته "نحن نتحدث عن فان دايك، إنه ليس في أفضل حالاته ولكن لا يهم كيف هو جيد ولكنه بحاجة إلى الحماية من وسط الملعب، وإذا لم تحصل عليها فلا توجد لديك فرص".