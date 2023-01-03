الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء رصف 10 شوارع رئيسية بديرمواس في المنيا

بدء رصف 10 شوارع
بدء رصف 10 شوارع رئيسية بمركز ديرمواس بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها فى رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

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وتابع عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، نسب تنفيذ أعمال الرصف لشوارع مدينة ديرمواس بواقع ١٠ شوارع وتفرعاتها شمال المدينة، ضمن خطة الرصف للعام المالي 2022-202، حيث شدد رئيس المركز على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف بهذه الشوارع مع الالتزام بكافة المعايير الفنية والمواصفات المحددة لرصف هذه الشوارع.

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وأوضح آدم أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، كانت قد بدأت أعمال تأهيل وتمهيد هذه الشوارع وقطع  الطبقة الترابية والإنتهاء من كافة أعمال الصرف الصحي والمياه ومختلف المرافق وغيرها، قبل البدء في وضع الطبقة الأسفلتية ورصف هذه الشوارع، حتى لا يتم تكسير الأسفلت مرة آخرى لتيسير حركة المرور وتسهيل حركة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الشوارع تعد من الشوارع الهامة والحيوية بالمدينة. 

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المنيا البدء في رصف 10 شوارع رئيسية مركز ديرمواس جنوب المنيا خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس

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