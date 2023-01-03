الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ناقد مسرحى: مصر ستشهد انتعاشًا كبيرًا فى الإنتاج المسرحى خلال الفترة المقبلة

المسرح
المسرح

قال الناقد المسرحي باسم صادق، إن المخرج المسرحي الكبير خالد جلال قد قام مؤخرًا بتولي رئاسة البيت القومي للمسرح، وقد أقيم مؤتمر صحفي كبير لعرض خطة ومشاريع المسرح المصري في الفترة المقبلة.

وأضاف صادق، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الثلاثاء، أن المخرج خالد جلال قد ألزم نفسه أمام اللجنة بأن القرارات التي سيتم الاتفاق عليها ستكون واجبة التنفيذ، وقد كان هناك شعور سائد بالتفاؤل بمستقبل المسرح بعد انتهاء المؤتمر، خاصة أن الخطة التي تم عرضها شملت تطوير جميع جوانب ومجالات المسرح.

وأكد الناقد المسرحي، أنه قد تم تجهيز وتطوير مسرح مصر ومسرح الغد وعدد من المسارح الأخرى حتى يتم فتح أبوابهم مرة أخرى للجمهور في شكل أحدث وأكثر تطورًا.

ولفت إلى أن هناك الكثير من العروض المبهرة التي يتم عرضها في المسارح الجامعية، والتي لا يتم إلقاء الضوء عليها ولا تحظى بالاهتمام الكافي، وأنه من المتوقع أن يتم الاهتمام بها في الفترة المقبلة بعد تولي خالد جلال، رئاسة البيت القومي للمسرح.

إعادة إحياء الأعمال التراثية القديمة هى أمر شائع

وأوضح الناقد المسرحي، أن إعادة إحياء مسرحية "سيدتي الجميلة" لا يعيب صناع العمل بأي شكل من الأشكال، خاصة أن إعادة إحياء الأعمال التراثية القديمة هى أمر شائع في جميع مجالات الفن وفي مختلف دول العالم، منوهًا بأن الحكم على العمل يجب أن يتم بكل حيادية بعد مشاهدة العرض.

وأشار الناقد المسرحي، إلى أن رأي المشاهد العادي في العرض هو الأهم، لأن العروض المسرحية يتم تقديمها للجمهور وليس النقاد.

ناقد مسرحي مصر انتعاشا كبيرا الإنتاج المسرحي الفترة المقبلة ستشهد ناقد

مواد متعلقة

جميل عفيفى: «مهنتك مستقبلك» تدرب الشباب على مهن جديدة تفيد السوق المصرية

أبرزها ممارسة الرياضة.. نصائح للوقاية من مرض الخرف (فيديو)

غسل اليدين وتناول المياه.. نصائح للوقاية من أمراض الشتاء (فيديو)

جولة لـ«الملا» و«فؤاد» بشركات خليج السويس لمتابعة عملية التوافق البيئى (فيديو)

استشاري تغذية: الشيكولاتة أقل ضررًا من الأطعمة السريعة (فيديو)

استشاري: متوقع وصول إجمالي عدد سكان مصر إلى 158.8 مليون في 2050

إخصائى تغذية يكشف أفضل طريقة لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحى «فيديو»

إخصائى: اضطرابات النوم تتعلق بالأمور التى تؤثر على وظيفة الإنسان ومزاجه العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

سرقة 3.8 مليون جنيه من داخل مكتب فى عابدين

القبض على ديلر مخدرات فى المرج

«الصحة»: القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ2.3 مليون مواطن العام الماضى

في نشرة التوظيف.. «القوى العاملة» تعلن عن 1223 فرصة عمل

مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى

الأولى بالشرق الأوسط.. أبرز المعلومات عن محطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام