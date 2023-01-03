ناقد مسرحى: مصر ستشهد انتعاشًا كبيرًا فى الإنتاج المسرحى خلال الفترة المقبلة

قال الناقد المسرحي باسم صادق، إن المخرج المسرحي الكبير خالد جلال قد قام مؤخرًا بتولي رئاسة البيت القومي للمسرح، وقد أقيم مؤتمر صحفي كبير لعرض خطة ومشاريع المسرح المصري في الفترة المقبلة.

وأضاف صادق، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الثلاثاء، أن المخرج خالد جلال قد ألزم نفسه أمام اللجنة بأن القرارات التي سيتم الاتفاق عليها ستكون واجبة التنفيذ، وقد كان هناك شعور سائد بالتفاؤل بمستقبل المسرح بعد انتهاء المؤتمر، خاصة أن الخطة التي تم عرضها شملت تطوير جميع جوانب ومجالات المسرح.

وأكد الناقد المسرحي، أنه قد تم تجهيز وتطوير مسرح مصر ومسرح الغد وعدد من المسارح الأخرى حتى يتم فتح أبوابهم مرة أخرى للجمهور في شكل أحدث وأكثر تطورًا.

ولفت إلى أن هناك الكثير من العروض المبهرة التي يتم عرضها في المسارح الجامعية، والتي لا يتم إلقاء الضوء عليها ولا تحظى بالاهتمام الكافي، وأنه من المتوقع أن يتم الاهتمام بها في الفترة المقبلة بعد تولي خالد جلال، رئاسة البيت القومي للمسرح.

إعادة إحياء الأعمال التراثية القديمة هى أمر شائع

وأوضح الناقد المسرحي، أن إعادة إحياء مسرحية "سيدتي الجميلة" لا يعيب صناع العمل بأي شكل من الأشكال، خاصة أن إعادة إحياء الأعمال التراثية القديمة هى أمر شائع في جميع مجالات الفن وفي مختلف دول العالم، منوهًا بأن الحكم على العمل يجب أن يتم بكل حيادية بعد مشاهدة العرض.

وأشار الناقد المسرحي، إلى أن رأي المشاهد العادي في العرض هو الأهم، لأن العروض المسرحية يتم تقديمها للجمهور وليس النقاد.