الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ازدواج طريق «سفاجا-قنا».. شريان جديد انعكس على التفويج السياحي

طريق سفاجا قنا
طريق سفاجا قنا

شهد قطاع الطرق طفرة ملحوظة في عدد من المشروعات من بينها الطريق المزدوج بين سفاجا وقنا بمحافظة البحر الأحمر.

يهدف الطريق المزدوج إلى تحقيق التقارب في مستويات المعيشة، ومعالجة الفجوات التنموية التي كانت قائمة ودفع جهود التنمية بما يتوافق مع مقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.

وضمن خطة الدولة في التوسع لازدواج الطرق المفردة لزيادة الأمان المروري، لينفذ المشروع لمدة عام في الفترة من يونيو لعام ٢٠١٤ حتى يونيو ٢٠١٥، حيث تم تطوير وتوسعة الطريق لمسافة ٤٠ كم بعرض ١٠ أمتار وحارتين لكل اتجاه، بتكلفة اجمالية للمشروع  ١٠٦ ملايين جنيه.

وكان أمام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحديات كبيرة للانتهاء من الطريق المزدوج، حيث قامت بنسف حذر لأحد الجبال الصخرية والوعرة لأكثر من ١٥٠ ألف متر مكعب، كما تم الأخذ في الاعتبار مسارات السيول بعمل "برابخ" وممرات أسفل هذا الطريق الذي يربط بين محافظتي البحر الأحمر وقنا وميناء سفاجا، بالإضافة إلى سهولة النقل التجاري البري من وإلى وسط الصعيد.

مشروعات ازدواج الطرق المنفردة تلعب الدور الرئيسي في خدمة الحركة المرورية وحركة النقل الثقيل إلى ميناء سفاجا البحري، وخدمت الطرق المزدوجة، التفويج السياحى أو خدمة سياحة اليوم الواحد بين مدن البحر الأحمر والأقصر وقنا وأسوان وسوهاج، حيث المقاصد الأثرية هناك، مشيرا إلى أن ازدواج هذه الطرق يخدم أكبر قدر من الحركة المرورية على الطرق العرضية التى تربط بين البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.

الطرق المزدوجة بطريق قنا - سفاجا سفاجا قنا انجازات رئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

سرقة 3.8 مليون جنيه من داخل مكتب فى عابدين

القبض على ديلر مخدرات فى المرج

«الصحة»: القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ2.3 مليون مواطن العام الماضى

في نشرة التوظيف.. «القوى العاملة» تعلن عن 1223 فرصة عمل

مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى

الأولى بالشرق الأوسط.. أبرز المعلومات عن محطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام