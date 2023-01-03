ازدواج طريق «سفاجا-قنا».. شريان جديد انعكس على التفويج السياحي

شهد قطاع الطرق طفرة ملحوظة في عدد من المشروعات من بينها الطريق المزدوج بين سفاجا وقنا بمحافظة البحر الأحمر.

يهدف الطريق المزدوج إلى تحقيق التقارب في مستويات المعيشة، ومعالجة الفجوات التنموية التي كانت قائمة ودفع جهود التنمية بما يتوافق مع مقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.

وضمن خطة الدولة في التوسع لازدواج الطرق المفردة لزيادة الأمان المروري، لينفذ المشروع لمدة عام في الفترة من يونيو لعام ٢٠١٤ حتى يونيو ٢٠١٥، حيث تم تطوير وتوسعة الطريق لمسافة ٤٠ كم بعرض ١٠ أمتار وحارتين لكل اتجاه، بتكلفة اجمالية للمشروع ١٠٦ ملايين جنيه.

وكان أمام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحديات كبيرة للانتهاء من الطريق المزدوج، حيث قامت بنسف حذر لأحد الجبال الصخرية والوعرة لأكثر من ١٥٠ ألف متر مكعب، كما تم الأخذ في الاعتبار مسارات السيول بعمل "برابخ" وممرات أسفل هذا الطريق الذي يربط بين محافظتي البحر الأحمر وقنا وميناء سفاجا، بالإضافة إلى سهولة النقل التجاري البري من وإلى وسط الصعيد.

مشروعات ازدواج الطرق المنفردة تلعب الدور الرئيسي في خدمة الحركة المرورية وحركة النقل الثقيل إلى ميناء سفاجا البحري، وخدمت الطرق المزدوجة، التفويج السياحى أو خدمة سياحة اليوم الواحد بين مدن البحر الأحمر والأقصر وقنا وأسوان وسوهاج، حيث المقاصد الأثرية هناك، مشيرا إلى أن ازدواج هذه الطرق يخدم أكبر قدر من الحركة المرورية على الطرق العرضية التى تربط بين البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.