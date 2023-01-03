مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى

أعلن مكتب مستشار مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات مادة الرياضيات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

وجاءت المواصفات كالتالي:

أولاً: بالنسبة لمادة الرياضيات:

- عدد 27 سؤالا اختياريا كل سؤال بدرجة

- عدد سؤالين مقاليين بدرجتين وآخر بثلاث درجات

- أعمال السنة ثماني درجات

- إجمالي الدرجة النهائية 40 درجة

ثانيا: تطبيقات الرياضيات:

- عدد 20 سؤالا اختياريا بدرجة

- عدد سؤالين مقاليين بدرجتين لكل سؤال

- أعمال السنة ست درجات

- إجمالي الدرجة النهائية 30 درجة

وشددت الوزارة على أن الاختيار سيكون إلكترونيا لمن استلم التابلت فقط، وورقيا لمن لم يستلم جهاز التابلت، لطلاب الأول والثاني الثانوي العام.

من جهته، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة سيحصلون على درجات خطوات حل الأسئلة المقالية فقط وليست الأسئلة الاختيارية.

جاء ذلك خلال رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أحد أعضاء الجروب التعليمي "بناء التعليم المصري" عبر تطبيق" الواتساب"، حيث جاء نص السؤال: "هل سيحصل الطالب على درجات حسب خطوات الحل فى الأسئلة الاختيارية أو المقالية أم الاثنين معا؟".

كان قد وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خبراء المركز القومي للامتحانات ومنسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة بأن تكون الأسئلة المقالية من النوع القصير، وأن تكون محددة وواضحة والإجابة عنها قصيرة أيضًا، فضًلا عن أن يكون نموذج الإجابة واضحًا وبه كل الإجابات المحتملة، وأن يتم توزيع الدرجات على خطوات الإجابة وليس الناتج النهائي فقط.

كما وجّه حجازي أيضًا بتشكيل لجنة من ١٠ خبراء بمعرفة مستشار المادة لمراجعة نموذج الإجابة سواء بالنسبة لجزء الاختيار من متعدد أو المقالي القصير في نفس يوم عقد الامتحان، مع التزام اللجنة بحضور غرفة العمليات الرئيسية طبقًا للجدول المعتمد. وأكد على خبراء المركز القومي للامتحانات بمراعاة الصياغة الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد ووضوحها ودقتها بامتحانات الثانوية العامة، بحيث لا تحتمل التأويل، مع وجود إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤال، بحيث لا يختلف عليها المتخصصون في المادة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومنسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة؛ وذلك لبحث الضوابط الخاصة بأعمال الهيئة الفنية المسئولة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.