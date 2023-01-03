إنجازات رئاسية.. تطوير مطار الغردقة الدولي بمحافظة البحر الأحمر

شهدت محافظة البحر الأحمر، إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، من بينها تطوير مطار الغردقة الدولي عام 2014.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة الدولي يقع على مساحة 93 ألف متر مربع ومكون من 4 طوابق، الأول يشمل 9 "سيور" لاستلام الحقائب لمختلف طرازات الطائرات ودائرة جمركية مزودة بـ 6 "كونتر" للتفتيش، أسواق حرة وصالة استقبال وكافتيريات، صالة وصول بمساحة 39720 ألف متر مربع وتشتمل على 9 بوابات وصول للركاب باستخدام كباري، التحميل وبوابات للوصول تنقل الركاب من الحافلة إلى الطائرة ووحدات للبنوك 18 وحدة بوكلاء السياحة 9 وحدات مزدوجة للجوازات وسلالم متحركة ومصاعد.

أما الطابق الثاني به صالة المغادرة بمساحة 39900 متر مربع وتشتمل على صالة للمودعين و 72 كونتر للسفر لتوفير أعلى مستويات الراحة للركاب واستيعاب الأعداد المتوقعة ومجهزة بأحدث الأنظمة لإنهاء إجراءات سفر الراكب وشاشات عرض الرحلات، 9 وحدات مزدوجة للجوازات وأسواق حرة و 10 بوابات للمغادرة.

ويشمل الطابق الثالث مطاعم وكافيتريات وصالونات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، كما تم تزويد المطار بمنظومة أمنية للتفتيش والمراقبة لتحقيق أعلى المعدلات العالمية لأمن وسلامة الراكب عن طريق استخدام أحدث أجهزة الكشف على الحقائب الثنائية والثلاثية الأبعاد ومنظومة شاشات عرض الرحلات وإذاعات داخلية ولوحات استرشادية للتعريف بكافة عناصر المطار والتيسير على الركاب.

وبالنسبة لأعمال الحقل الجوي ومواقف انتظار الطائرات بلغت مساحتها 425 ألف متر مربع وتسع 27 طائرة مختلفة الطراز ليصبح عدد المواقف بالمطار 53 موقف طائرة مزودة بأحدث أنظمة الإنارة لتنظيم الحركة وتزويد الطائرات بالوقود وطبقا لأحدث المعايير والمتطلبات الدولية.

أما أعمال الموقع العام يضم مواقف انتظار السيارات لعدد 400 سيارة بالإضافة إلى 200 أتوبيس وكافيتريات ودورات مياة ومكاتب لشركات السياحة ومسطحات خضراء والمبنى مدعم بمجموعة من المباني الخدمية التالية:( محطة كهرباء رئيسية قدرة 25 ميجاوات - محطة تكييف مركزية قدرة 3900 طن تبريد - محطة معالجة صرف صحي لإنتاج مياه لري الزراعات بقدرة 550 متر مكعب / الساعة.

وكل ذلك لخدمة الرحلات الدولية والرحلات الداخلية بطاقة تستوعب 7،5 مليون راكب سنويا لتصبح الطاقة الاستيعابية للمطار 13 مليون راكب سنويا للقضاء تماما على أي تكدس أو زحام.