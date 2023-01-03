الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم على طريق طنطا - قطور

ارشيفية
ارشيفية

شهد طريق قطور - طنطا الزراعي، في نطاق محافظ الغربية، مصرع شاب، وإصابة 2 آخرين، بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، بدارجة نارية موتوسيكل بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق المركبة.

وفى سياق متصل نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

وكان مدير أمن الغربية، قد وجّه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذًا استراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

مصرع شاب واصابة دعوة آخرين تصادم على طريق طنطا

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وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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