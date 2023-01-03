إنجازات رئاسية.. تطوير ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر

شهد قطاع النقل البحري، إنجازات كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الثماني الماضية، كان من بينها تطوير ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية؛ فإنه في إطار الخطة الاستراتيجية في تنمية مرافق ومنشآت النقل البحري لمصر عبر البحر الأحمر تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقوات المسلحة بتطوير وتحديث ميناء الغردقة البحري ليكون ميناء دوليا متميزا يستوعب التوسع المتزايد في حركة النقل البحري بين مصر ودول الخليج العربي، كذلك حركة السياحة الداخلية وبما يسمح بمضاعفة الطاقة الاستيعابية من 250 ألف إلى 700 ألف راكب سنويًا.

وأضاف الموقع: بمعايير العمل الجاد والجهد المخلص الذي يمثل عقيدة العمل لرجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة؛ تم وضع التخطيط الذي يتناسب مع الأهداف المحددة للمشروع ومع بيئة العمل ومن هنا اعتمدت فكرة التصميم المعماري على التوسع الرأسي في البناء للتغلب على ضيق المساحة الأرضية المتاحة بالميناء والتي أضيفت إليها مساحة من أراضي القوات المسلحة، كما روعي في التصميم الخارجي والداخلي إطفاء الشكل الهندسي والجمالي والمتناسق والمزود بواجهات زجاجية تضفي عليه رونقًا وجمالًا.

وجرى استخدام أفضل الخامات في عملية الإنشاء والديكور وهو الأمر الذي جعل الميناء تحفة هندسية رائعة تمثل معلما حضاريا راقيا بمدينة الغردقة مع توفر كافة مستلزمات العمل الجمركي والخدمات الضرورية المتعلقة بحركة المسافرين والعاملين وجميع المتعاملين مع الميناء، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية والهيئات المتخصصة ومحافظة البحر الأحمر، وأولى المنشآت الرئيسية للمشروع هى محطة الركاب وتتكون من دور أرضي ودور أول وميزانين ودور ثاني وقد أعدت من الناحية الإنشائية والتجهيزات الإدارية والفنية لتحقق الشكل الجمالي للمحطة ومستوى الإضاءة الكافي والمريح لأداء العمل نهارا وليلا.

كما يحقق للعاملين والمتعاملين مع المحطة الراحة الكاملة في التحرك داخل الصالات من خلال الممرات المزودة بلوحات إرشادية والسلالم المتحركة ومقاعد الانتظار بالصالات مع السرعة في إنجاز الإجراءات الجمركية وتناول حقائب السفر من خلال السيول المتحركة، فضلًا عن توفر الكثير من الخدمات الضرورية والمعاملات البنكية التي تلبي احتياجات المسافرين العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كذلك يتوفر بالمحطة كافة احتياطات الأمن من بوابات داخلية وخارجية وأسوار ومراقبة بالكاميرات بتكلفة 222 مليون جنيه. وتم إنشاء محطة انتظار خارجية لمنع تكدس الركاب في محيط الميناء تشتمل علي موتيل فندقي (مؤسسة تقدم بعض خدمات الفنادق) و مطعم ومسرح ومحلات تجارية وساحات انتظار للركاب والسيارات بتكلفة 70 مليون جنيه.