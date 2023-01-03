الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» تزامنًا مع بداية 2023

حياة كريمة
حياة كريمة

كشف برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، تطورات الاستعدادات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري في الأيام الأولى من العام الجاري 2023.

وعرض البرنامج تقريرا تليفزيونيا بعنوان «2023 بداية جديدة.. إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في الأيام الأولى من العام».

وذكر التقرير أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة على مستوى 52 مركزا تضم أكثر من 1600 قرية لخدمة عشرين مليون مواطن، وبتكلفة تتراوح بين 300 و400 مليار جنيه من إجمالي تريليون جنيه مخصصة لتنفيذ المبادرة بمراحلها الثلاث.

وكشف التقرير عن أن التحضير للمرحلة الثانية من المبادرة، تم بشكل مكثف وذلك عن طريق تحديد الأراضي والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحي والتصميمات وانتهى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع الوزارات المنوطة من اختيار القرى المستهدف تطويرها خلال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

وذكر التقرير أنه جرى اعتماد المبالغ المطلوبة للعمل بشكل مباشر على 13 محور هى الصحة والتعليم وسكن كريم والزراعة ومجمعات خدمية والري والبنية التحتية والشباب والرياضة، وفيما يتعلق بحور البنية التحتية، فإنه يتضمن مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وشبكات الغاز.

مراحل القرى الأكثر احتياجًا المستهدفة

تم تقسيم القرى الأكثر احتياجًا المستهدفة وفقًا لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

المرحلة الأولى من المبادرة:

تشمل القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر: القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.

تستهدف المرحلة الأولى عدد 377 قرية الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد)، ١١ محافظة.

المرحلة الثانية من المبادرة:

القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى ٧٠ %: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

المرحلة الثالثة من المبادرة:

القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.

معايير أساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجًا

اعتمدت مبادرة حياة كريمة على معايير أساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا ومنها: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، انخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، سوء أحوال شبكات الطرق، ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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