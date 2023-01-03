الثلاثاء 03 يناير 2023
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حوادث

الطب الشرعى: لا إصابات ظاهرية فى جثة زوج البلوجر مريم جودة

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بتوقيع الكشف الطبي على جثمان محمد عبداللطيف، زوج البلوجر مريم جودة، والمتوفي عقب الاحتفال برأس السنة؛ للكشف عن سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشف التقرير المبدئي للصفة التشريحية أنه شاب في العقد الرابع من العمر، وتبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة قيد البحث من عينة من الجثة.

كانت البلوجر مريم جودة أعلنت عن خبر وفاة زوجها محمد عبداللطيف، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد أقل من 24 ساعة من نشر صور لهما بعد احتفالهما بليلة رأس السنة.

شبهة جنائية الوفاة رأس السنة الاحتفال البلوجرمريم جودة

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