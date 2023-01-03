الافتتاح قريبا.. 65 إتاحة جديدة بمشروع تأهيل الأرصفة لذوي الهمم في القاهرة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه يجري حاليا الإعداد لافتتاح 65 إتاحة لذوى الهمم ضمن مشروع تأهيل الأرصفة بأحياء المعادى والزمالك بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التوسع فى تنفيذ المشروع بمحافظتى الأقصر وأسوان، بالتنسيق مع مؤسسة “مصر الخير”، كخطوة لتعميم تنفيذه فى باقى محافظات الصعيد، وذلك استكمالا للمبادرة التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، مضيفا أن تنفيذ هذه الإتاحات يهدف إلى تسهيل السير والحركة لذوي الهمم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الاتاحات التى تم تنفيذها، تتضمن 28 إتاحة بحي المعادي، منها 10 إتاحات في شارع 9، و8 إتاحات فى شارع وادي النيل، استكمالا لأعمال توسعة الشارع ورصفه وتشجيره، إضافة إلى 10 إتاحات فى محيط منطقة الكورنيش ونادي المعادي، مضيفا أن تنفيذ الإتاحات المشار إليها تمت بناء على البروتوكول الذى وقعته الوزارة مع محافظة القاهرة و بنك الإسكان والتعمير ومؤسسة "مصر الخير".

وأشار آمنة إلى أنه بناء على بروتوكول التعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة ومجموعة "بيبسيكو مصر كولا" ومؤسسة "صناع الخير"، فقد تم تنفيذ 37 إتاحة بحى الزمالك، منها 4 إتاحات أمام سفارات العراق والهند وهولندا وليبيا، و11 إتاحة أمام مبانى حكومية منها مكتبى بريد شارعى شجرة الدر والبرازيل، وأمام كليتى الفنون الجميلة والتربية الموسيقية، ومكتبة القاهرة والبنك الأهلي ومستشفى المعلمين، و4 في كل من شارعى الجبلاية ومجلس قيادة الثورة، و5 إتاحات فى شارع التحرير والموسيقار محمد عبدالوهاب، إضافة إلى إتاحتين فى كل من شارع 26 يوليو أمام سنترال الزمالك، وشارع مختار التتش أمام بوابة الأوبرا.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على دعم ومساندة متحدي الإعاقة بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، موضحاً أن الوزارة من أول الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص تأكيدأً لمبدأ المساواة وعدم التميز، كما قامت الوزارة بتوزيع الكود المصرى لذوي الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المباني الحكومية بالمحافظات.

ونوه اللواء آمنة بأنه تسهيلاً على متحدى الإعاقة، فقد أصدر توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك متخصص لذوى الاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء لسرعة إنجاز الخدمات لهم، مشيراً إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية المتعاملة مع متحدى الاعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.

وأضاف آمنة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيراً بذوي القدرات الخاصة والهمم، ويوجه بتلبية كافة احتياجاتهم ويشاركهم في كافة احتفالاتهم إيمانا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني متمثلا في الجمعيات الأهلية للعمل على تقديم خدمات أفضل لهم وتقديم كافة التسهيلات لضمان مستقبل أفضل لهم، مؤكدا دعمه الكامل لتمكين ذوى الهمم والقدرات الخاصة في كافة القطاعات، ودمجهم فى المجتمع.