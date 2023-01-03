الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقديم خدمات طبية وإجراء تحاليل لـ470 مواطنًا فى قافلة سكانية بالبحيرة

القافلة
القافلة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة اللواء وائل محمد، رئيس مجلس المدينة، وبالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام، بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية بريك، تضمنت تقديم خدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم الكشف على 150 من الأطفال، و130 باطنة، و70 أمراض النساء، كما تم إجراء تحاليل أنيميا وسكر لـ100 من أهالي القرية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث تم الكشف على عدد 20 حالة.

كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة بعلاج جماعي لـ800 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية، كما تم رش 300 أغنام و130 أبقار، و50 جاموس، و15 من الدواب، و5 من الجمال ضد الطفيليات الخارجية.

وأكد الدكتور هاني جميعة أنه تم توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وضرورة التحصينات والتطعيمات.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بتوفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المصنع، وتم صيانة كشافات الإنارة بالقرية. 

وخلال القافلة تم التوعية بخطورة المشكلة السكانية وآثارها على التنمية المستدامة وخطورة الزواج المبكر.

ارة الداخلية إجراء تحاليل التموين والتجارة الداخلية التخصصات الطبية المختلفة التخصصات التطعيم

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وائل لطفي

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