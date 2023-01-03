أنغام تستأنف تصوير حلقات الموسم الأول من برنامجها الغنائى

تعود النجمة أنغام لتسجيل باقي حلقات الموسم الأول من برنامجها الغنائي الذي يعرض بشكل حصري عبر شاشة dmc.

وعلمت «الدستور» أن أنغام تستأنف تصوير حلقات البرنامج بحلقة خاصة مع المطربتين مي فاروق وريهام عبدالحكيم وذلك في ليلة من الطرب الأصيل.

ومن المنتظر أن يتم عرض الحلقة قريبا عبر شاشة قناة dmc.

ويعد برنامج «أنغام» أولى تجارب المطربة أنغام في تقديم البرامج، ويذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء، ومن المقرر أن تستضيف أنغام الفنانة نوال الزغبي في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة 9 مساء على dmc.

كما يعرض برنامج أنغام الجديد عبر منصة WATCH IT الرقمية، بجانب بث البرنامج عبر قناة دبي الفضائية، يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

ويعتبر برنامج أنغام الجديد برنامجًا فنيًا غنائيًا تستضيف خلاله نجوم الطرب والغناء من مصر والوطن العربي ويتطرق البرنامج في الحديث عن مشوار كل نجم منذ بدايته وحتى أصبح من نجوم مصر والوطن العربي، مرورًا بالصعوبات التي عاشها كل نجم خلال مرحلة معينة في مشواره الفني.

ويحل المطرب هشام عباس ضيفا على الحلقة المقبلة من برنامج «أنغام» الذي تقدمه الفنانة أنغام على شاشة دي إم سي، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن يكشف هشام عباس، خلال الحلقة، عن العديد من الأسرار الفنية والشخصية ومواقف طريفة خلال مسيرته الفنية، إضافة إلى تقديم فقرات غنائية بمشاركة المطربة أنغام.