الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن سيدة توفيت عقب سهرة «رأس السنة» بالتجمع

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة سيدة توفيت بعد احتفالها مع جارتها بـ«ليلة رأس السنة» داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، وتسليم الجثة لذويها.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود استغاثة لسيدة ومعاناتها من ألم شديد داخل شقة تقيم فيها بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين قيام رجال الإسعاف بنقلها للمستشفى ووفاتها بداخلها، وبعمل التحريات تبين أن السيدة تبلغ من العمر حوالى 40 عاما.

وبسؤال جارتها قررت أنها كانت بصحبتها ثم صعدت إلى الشقة وبعدها سمعت صوت استغاثتها وصراخها فقامت باستدعاء الإسعاف لها.

تم نقل الجثة للمشرحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

التجمع رأس السنة سهرة سيدة الشقة الجثه منطقة التجمع الأول

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دفن سيدة توفيت عقب سهرة «رأس السنة» بالتجمع

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