جميل عفيفي: «مهنتك مستقبلك» تدرب الشباب على مهن جديدة تفيد السوق المصري

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن الهدف من مبادرة "حياة كريمة" هو الاهتمام بالمواطن المصري والارتقاء به على كافة الأصعدة.

وأضاف "عفيفي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة "مهنتك مستقبلك" هدفها تدريب الشباب على مهن جديدة تُفيد القرى والسوق المصري، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب المتواجد بهذه القرى.

وتابع هذا الأمر في غاية الأهمية، وهو الوصول للشباب الموجودين بالقرى والنجوع، ثم تدريب الشباب فيها، بجانب العمل على إعادة تأهيل القرى، لافتًا إلى أن المهن التي سيتم توفيرها تحتاجها قرى الريف المصري.

- الدولة المصرية تولي اهتمامها بالمواطن المصري

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية تسعى في الوقت الحالي إلى الاهتمام بالمواطن المصري، وتوفير فرص عمل له، معقبًا "كل واحد عنده مهارة وحلم وهدف يقدر يوصله".

وأكد أن الدولة المصرية تهتم بالتعليم الصناعي بشكل كبير، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالمدارس الصناعية، وتطويرها، حيث أن سوق العمل يتطلب مجموعات من الشباب متدرب على مستوى عالي للعمل بالمصانع والمراكز الحديثة التي يتم إنشائها داخل الدولة.