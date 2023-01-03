المطران عطا الله حنا: الشعب الفلسطيني يتعرض لكم هائل من المظالم والاستهداف

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأنه كان الله في عون شعبنا الذي يتعرض لهذا الكم الهائل من المظالم والاستهداف فشهيد جديد يرتقي في مخيم دهيشة ، واقتحام استفزازي لباحات المسجد الاقصى وتوقيف لفضيلة الشيخ عكرمة صبري في المسكوبية، ناهيك عن غيرها من السياسات والممارسات الظالمة الاستفزازية التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني.

وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، قائمة طويلة من الانتهاكات والممارسات العنصرية التي تستهدف الشعب الفلسطيني في كافة تفاصيل حياته ، فإننا في الوقت الذي فيه نرفض الاقتحام الاستفزازي لباحات الاقصى ونستنكر ونشجب بشدة توقيف الشيخ عكرمة صبري والذي يندرج في إطار مخطط هادف لممارسة الضغوطات والابتزازات بحق الشخصيات المقدسية فإننا ايضا نعزي بارتقاء الشهيد ابن مخيم الدهيشة الطفل آدم عياد ونلتفت الى اسرته الكريمة معربين عن تضامننا وتعاطفنا معهم في مصابهم الجلل .

وتابع المطران عطا الله حنا، آلام ومعاناة واستهداف مستمر ومتواصل ولكن وبالرغم من كل ذلك فسيبقى هذا الشعب متمسك بحقوقه وثوابته ولن يرضخ هذا الشعب لسياسات الاحتلال الظالمة التي تستهدف مقدساتنا وأوقافنا وإنساننا الفلسطيني في كافة تفاصيل حياته.