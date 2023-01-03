الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ضمن الخريطة البرامجية.. بروتوكول تعاون بين راديو مصر و«الإفتاء» لإطلاق 5 برامج

راديو مصر
راديو مصر

وقع كل من راديو مصر ودار الإفتاء بروتوكول تعاون لإطلاق 5 برامج، منها برنامج للأطفال بعنوان"حكايات أنس" يذاع كل أحد، وبرنامج للمرأة بعنوان "لك أنت" يذاع كل اثنين، وبرنامجي "حياتنا" يذاع كل ثلاثاء و"بيوتنا" يذاع كل أربعاء، ويتناوب على تقديم البرامج كل من محمد أيمن وراندا الهادي.

فيما يقدم فضيلة المفتي برنامجا على راديو مصر بعنوان" المفتي" يذاع كل خميس، يأتي ذلك في إطار الخريطة البرامجية الجديدة.

في سياق متصل، انضمت الإعلامية أمينة شلباية لـ"راديو مصر" وجار الاستقرار على الاسم النهائي للبرنامج والمقرر انطلاقه أولى حلقاته الأربعاء بعد المقبل، يأتي ذلك في إطار الخريطة البرامجية الجديدة للراديو والتي تنطلق بالتزامن مع بداية العام الجديد.

كما تستعد الإذاعية نسرين عكاشة  لبرنامج جديد على "راديو مصر" يدور في إطار الأحياء الشعبية بمصر، وجار الاستقرار على اسمه النهائي ، يأتي ذلك في إطار الخريطة البرامجية الجديدة.

ويقدم كلا من زياد علي وعلياء الملاح، برنامج جديد تحت عنوان "ما تيجي نعيشها صح"  على "راديو مصر"  يأتي ذلك في إطار الخريطة البرامجية الجديدة. 

ويشهد راديو مصر تطورا كبيرا في الخريطة البرامجية الجديدة حيث من المقرر الإعلان عن عدد من البرامج الجديدة التي تنطلق خلال شهر يناير الجاري. 

راديو مصر إذاعة راديو مصر الخطة البرامجية الجديدة لراديو مصر بروتوكول تعاون دار الافتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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