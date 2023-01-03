خبير أثرى: جهود غير مسبوقة لاستعادة الآثار المهربة للخارج

أوضح الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، جهود الدولة المصرية في استعادة الآثار المهربة، قائلًا: "إن مصر تعتبر من أوائل الدول في العالم التي وقعت على اتفاقية لاهاي عام 1952، كما أنها من أوائل الدول التي وقعت مع اليونسكو اتفاقية حماية التراث العالمي، حيث أن تداول التراث العالمي غير شرعي".

وأضاف خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي شادي شاش، أن مصر تعتبر من الدو ل الرائدة التي استطاعت أن تسن مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحافظ من خلالها على تراثها الثقافي والحضاري.

وأوضح أن مصر قامت بعمل القائمة الحمراء حينما تم احتلال العراق، وبالتالي فإن مصر حافظت على آثار الدول العربية في حالة الحروب، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا إدارة استعادة الآثار المهربة للخارج، حيث تقوم بدور غير مسبوق، حيث استطاعت خلال العام الماضي أن تسترد 5 آلاف قطعة أثرية من أمريكا، وأكثر من 115 قطعة من فرنسا.