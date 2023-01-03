الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أكرم القصاص: «صوتك مسموع» من المبادرات المهمة فى حل شكاوى واستغاثات المواطنين

أكرم القصاص
أكرم القصاص

كشف أكرم القصاص، الكاتب الصحفي، عن أهمية مبادرة "صوتك مسموع"، قائلاً: “إن المبادرة من ضمن المبادارت المهمة جدًا في حل شكاوى واستغاثات المواطنين”.

 

وأضاف القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار”، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، والإعلامية ريهام السهلي، أن هذا النوع من المبادرات يعتبر في غاية الأهمية في ظل تعقد الأوضاع من ناحية الاتصال وغيره، حيث تتيح الشكاوى المحلية والشكاوى المتعلقة بالعلاج وغيره حيث يحتاج المواطن إلى تدخل سريع بعضها يكون إجراءات إدارية لا تحتاج إلى تدخل كبير أو إجابات لشكاوى.

 

وأوضح أكرم القصاص، أن مبادرة "صوتك مسموع" تتلقى خلال العام الماضي 162.5 ألف رسالة، منها 24.8 ألف شكوى تم حل 98.6% منها، معقباً:"هذه الأرقام تعتبر أرقام كبيرة". 

 

وأشار أكرم القصاص، إلى أن أهم ما يميز هذه المبادرة هو أنه عندما يرسل المواطن شكواه يجد أنهم تلقوها وأنهم في سبيل بحثها ومن ثم يتم الاستجابة لها، وبالتالي فإن ردود الأفعال الإيجابية من قبل بعض المواطنين، تشجع مواطنين آخرين.   

رئيس التحرير

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أكرم القصاص: «صوتك مسموع» من المبادرات المهمة فى حل شكاوى واستغاثات المواطنين

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