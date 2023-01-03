الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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أستاذ تمويل واستثمار: وثيقة ملكية الدولة دليل على النضج الاقتصادى

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي، هما على النقيضين، وهما على الإطار النظري موجودين وإنما على أرض الواقع غير موجودين. 

وأضاف هشام إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة، المذاع عبر فضائية extra news، أنه فيما بين هذين النظامين مئات الأنظمة الإقتصادية، لافتاً إلى أن النظام الاقتصادي لا هو بالقرآن ولا هو بالدستور، بمعنى أن النظام الإقتصادي يتغير ما بين دولة وأخرى، ويتغير أيضًا لذات الدولة من وقت لآخر وفقاً للظروف التي تمر بها.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أننا دولة تتجه إلى النظام الرأسمالي، لكن هذا لا يجب أن يأتي بسرعة حيث يعني أن الدولة والحكومة تلعب الوظيفة الأساسية، لافتاً إلى أن وظائف الحكومات في العالم هي التنظيم والرقابة وليس التملك والإدارة، لكن بالنسبة لدولة مازالت في مراحل النمو لم تنضج بعد، وحتى الأن التنظيم والرقابة لم يتضح فيها بعد، ولا يوجد بها آليات وأدوات ، ففي هذه الحالة يجب أن نقتدي بالنظام الإشتراكي حتى نحمي المواطنين.  

وأشار إلى أن وثيقة ملكية الدولة دليل على النضج الاقتصادي.

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