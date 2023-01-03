الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سيدة تشكو من الجن العاشق.. وأمين الفتوى: «جوزك هو العفريت»

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

تلقى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، شكوى من سيدة متزوجة حديثَا، دائمًا تشعر بشيء ما يكتفها، عند خروج زوجها من المنزل، ويمسك لسانها، فلا تقدر على أن تستعيذ من الشيطان، حتى أخبرها الناس أنه يمكن أن يكون "جن عاشق".

وقال الورداني، خلال تقديم برنامج "ولا تعسروا" على القناة "الأولى": " لما حد يقولي زوجتي عندها فكرة الجن العاشق، بأقوله عندها عفريت، لكن العفريت ده أنت، لأنها تعاني إما من سوء المعاملة أو الإهمال، وحصل لها ما يسمى رؤية شبح الزواج".

وأوضح الورداني، أن البنت عند الزواج كان لديها سقف توقعات، ثم وجدت شيئًا مختلفًا، أو وجدت الزواج سيئًا للغاية، أو لم تجد الاهتمام الذي تتوقعه، فأصيبت بخيبة أمل، وتريد تعويض الاهتمام، وتشعر أن هناك من يهتم بها، ولهذا السبب يحدث لها هذا الشعور، فإن لم تلقى الاهتمام في الكون المرئي يتسرب لعقلها الباطن أن هناك من يهتم بها من الكون غير المرئي.

أمين الفتوى: الشعور بوجود جن عاشق سببه إهمال الزوج

وأشار إلى أن السيدة بحاجة أن يقوم المتسبب في هذا الشعور بدوره، وهو الزوج، مردفا: "حديثو الزواج وعيهم منخفض، وليس لديهم نضج كافي ليفهموا بعض، ويحدث خذلان للتوقعات، لذا هي محتاجة جملة نصائح ليزيد اهتمامها بزوجها ويزيد اهتمام زوجها بها، يجب أن يتلقوا تدريب المقبلين على الزواج، أو يتوجهوا إلى مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء".

أمين الفتوى الدكتور عمرو الورداني المقبلين على الزواج سوء المعاملة مقبلين على الزواج

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