الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن القبض على إرهابى وضبط عبوات ناسفة فى الأنبار

عبوات ناسفة
عبوات ناسفة

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن القبض على إرهابي وضبط عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار.


وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أنه استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تم إعداد كمين محكم في سيطرة الشهيد بسام بمحافظة الأنبار، أسفر عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، فضلا عن ضبط 69 عبوة ناسفة محلية الصنع ومختلفة الشكل وحزامين ناسفين، مشيرا إلى أنه تم رفع العبوات الناسفة وتدميرها موقعيا.

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