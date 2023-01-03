أستاذ تمويل: الدولة حققت إعجازا اقتصاديا خلال الـ8 سنوات الماضية (فيديو)

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن ما بذلته الدولة المصرية خلال الـ8 سنوات السابقة به شبه إعجاز في عدد من قطاعات النشاط الاقتصادي، من شبكات الطرق، والبنية الإنشائية والعقارية، وقطاع الكهرباء، وقطاع البترول والغاز.

وأضاف "إبراهيم"، خلال لقاءه ببرنامج كلام في السياسة، المذاع عبر فضائية extra news، أنه منذ 8 سنوات كان قطاع البترول والغاز يحمل على موارد مصر الاقتصادية، وكان من أكثر القطاعات الضاغطة على الوضع الاقتصادي، لافتًا إلى أننا كنا في حاجة إلى 18 مليار دولار كل عام حتى نستورد مشتقات بترولية.

وأوضح أن الدولة المصرية خلال هذه الفترة تصدر غاز بقيمة 12 مليار دولار، لافتًا إلى أن قطاع البترول والغاز كان ضاغطًا على الوضع الاقتصادي، هو اليوم أكثر القطاعات الداعمة للاقتصاد، وبالتالي يوجد لدينا قطاعات حققت شبه إعجاز، كقطاع البترول، وقطاع الكهرباء، وقطاع الطرق.

وأشار إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة لم يتحركان بنفس السرعة التي تحركت بها باقي القطاعات الأخرى.