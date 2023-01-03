الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عزت إبراهيم: صندوق مصر السيادى يخفف العبء عن موازنة الدولة

صندوق مصر السيادى
صندوق مصر السيادى

قال عزت إبراهيم ، رئيس تحرير الأهرام ويكلي: “اعتقد أنه من الأشياء الملفتة جدًا في الصندوق السيادي هو الإستثمار في رأس المال البشري، والمشروعات الخاصة بالتعليم، لافتاً إلى أن صندوق مصر السيادي يخفف العبء عن موازنة الدولة”.

 

وأضاف عزت إبراهيم، خلال لقاءه ببرنامج كلام في السياسة المذاع عبر فضائية extra news، أن الموازنة العامة مثقلة، وبالتالي فإنها ستكون محتاجة نوع أكبر من الإبتكار في خلق المشروعات التي نستطيع أن نستثمر خلالها في نوعية مختلفة من التعليم يحتاجها سوق العمل في مصر، وهي تعتبر واحدة من التحديات التي ستواجه أي مستثمر استراتيجي كبير سيأتي إلى مصر في ضوء الإصلاحات الإقتصادية القادمة خلال الفترة القادمة.

 

وأوضح أن الجميع يركز على أن رأس المال البشري في مصر المتمثل في العمالة الماهرة، التعليم الجيد، سيكون متوفر أم لا، وبالتالي سيكون تحدي كبير في السنوات القادمة، لأن الدول التي نجحت نجحت من خلال مستوى التعليم التي تمتلكه. 

 

وتابع:"نحن بدأنا في نوعية مختلفة من الجامعات التكنولوجية، وهذا ليس كاف في حد ذاته حيث نحتاج إلى التوسع بشكل كبير حتى نستطيع أن نجتذب نوعية مختلفة من المستثمرين".

رئيس التحرير

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