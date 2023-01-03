الأربعاء.. افتتاح معرض للفنان محمد المسلمانى بمركز كرمة بن هانئ الثقافى

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً للفنان محمد المسلماني بمركز كرمة بن هانئ الثقافى (متحف أحمد شوقى)، وذلك يوم الأربعاء 4 يناير في تمام السادسة مساءً، ويستمر العرض حتى 14 يناير.

ويشتهر الفنان محمد المسلماني بعشقه للبورتريه ولكن وجوه المسلماني ألفها جميعًا في هذا الريف المصري البسيط بساطة أسلوبه السلس الجانح نحو الزخرفية المستوحاة من تلك البيئة العاشقة للألوان الزاهية الجميلة.

ويحرص المسلماني على استخدام خطوط في رسم الوجوه بمعايير غير كلاسيكية قاصدا شعور المتلقي بحالة التلقائية النابعة من روح الريف وبساطة أهله ليكون المشهد بتفاصيله متسقاً بصرياً وجمالياً، وقادراً على التعبير عن ما تحمله هذه الوجوه من مشاعر وأحاسيس.

محمد المسلماني، أستاذ مساعد بكلية التربية الفنية جامعة حلوان تخصص (التصميمات الزخرفية)، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، له نحو عشرة معارض فردية قبل ذلك والعديد من المشاركات بمعارض جماعية محلية ودولية نال خلالها تكريمات وشهادات تقدير لمشاركته المتميزة؛ أبرزها معرض مسابقة جاذبية سرى 1996، معرض بأتيلييه القاهرة 1998 ، معرض الطلائع الثامن والثلاثون 1998، التاسع والثلاثون 1999، الأربعون 2000، الواحد والأربعون 2001 - جمعية محبى الفنون الجميلة، صالون الأعمال الفنية الصغيرة الرابع 2000، الخامس 2002، السادس 2003، معرض لمصممى ومصنعى الحلى فى مصر بفندق شيراتون القاهرة تحت رعاية مجلس الذهب العالمى 2001، معرض (شتاء 2003 ) بقاعة (راتب صديق) بأتيليه القاهرة 2003، صالون الأعمال الفنية الصغيرة السابع 2004، كما للفنان مقتنيات فنية رسمية وخاصة.

يذكر أنه في عام 1972 أصدر الرئيس الراحل أنور السادات بتحويل كرمة ابن هانئ إلى متحف يحمل باسم أمير الشعراء أحمد شوقي، وتم افتتاحه في 17 يونيو 1977 ثم افتتح ثانية في ثوبه الجديد بعد تطويره وتجديده واستحداث مركز ثقافي (مركز كرمة ابن هانئ الثقافي) عام 1996، ويحتوي المتحف على مجموع مقتنيات تقدر بحوالي 1153 قطعة تجمع بين الأثاث واللوحات والتحف والصور الفوتوغرافية، بالإضافة إلى النياشين وملابس التشريفة الخاصة بأمير الشعراء وكذلك بعض الهدايا والوثائق التي قدمت إليه بمناسبة تتويجه أميراً للشعراء.