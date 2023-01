تعرف على إيرادات فيلم «Avatar: The Way Of Water»

حقق فيلم "أفاتار2" Avatar: The Way Of Water، إيرادات مرتفعة، على الرغم من طرحه مؤخرًا بدور العرض في العالم.

الفيلم حقق في مصر حوالي 20 مليون جنيه في أقل من أسبوعين عرض، خاصة مع قرب موسم منتصف العام الدراسي، وحقق إيرادات وصلت إلى 1.3 مليار دولار بشباك التذاكر العالمي، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم مزيد من النجاح بدور العرض العالمية، كما أن هناك توقعات بأن تصل إيراداته إلى 2 مليار أو أكثر من ذلك.

والجدير ذكره أن ميزانية الفيلم وصلت إلى 350 مليون دولار أمريكي، لينال مكسب وصل إلى أربعه أضعاف في بداية عرضه.

وانضم إلى أبطال الجزء الثاني من فيلم أفاتار، عدد من النجوم منهم كيت وينسلت، ميشيل يوه، وأونا شابلن، ولعب بطولة الجزء الأول من Avatar كلا من: زوي سالدانا، سام ورذينجتن، سيجورني ويفر، ميشيل رودريجز، جيوفاني ريبيسي، ديفيد ثيوليز، جيماين كليمنت، والعمل من تأليف وإخراج جايمس كاميرون، الفيلم حصل علي رأي ما يزيد عن 250 ناقدا في العالم، بالإضافة إلي حصوله علي تقييم 8 من 10 علي موقع السينما العالمية الأولى IMDB.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: جيمس كاميرون ﺗﺄﻟﻴﻒ: جيمس كاميرون طاقم العمل ضم كلا من: زوي سالدانا ميشيل يوه كيت وينسلت سام ورثينجتون سيجورني ويفر أونا تشابلن .