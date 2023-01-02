الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رقم سلبي لـ «صلاح ونونيز» بعد خسارة ليفربول من برينتفورد

ليفربول
ليفربول

حقق محمد صلاح وداروين نونيز ثنائي هجوم ليفربول رقم سلبي، بعد الخسارة من برينتفورد مساء اليوم الاثنين في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

 

الأورجوياني نونيز أصبح أكثر لاعب إضاعة للفرص في البريميرليج بـ 19، ويليه نجمنا المصري محمد صلاح بـ 12 فرصة.

 

وفشل نونيز وصلاح في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي مع ليفربول.

 

وأوقف برنتفورد مسيرة انتصارات ضيفه ليفربول وفاز عليه 3 -1 اليوم الاثنين في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

 

وواصل برنتفورد نتائجه المبهرة وألحق الهزيمة بليفربول بعد فوزه على ملعب مانشستر سيتي 2 -1 وتعادله مع توتنهام 2 -2 وفوزه على مضيفه وست هام يونايتد 2- 0 في الجولات الثلاث الماضية. 

 

وتوقفت مسيرة انتصارات ليفربول بعد فوزه في المباريات الأربع الماضية. وتقدم برنتفورد بهدف عكسي سجله إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19 بعد ضربة ركنية لمست قدم المدافع لتغير الكرة اتجاهها إلى داخل شباك فريقه. 

 

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول أضاف يوان ويسا الهدف الثاني لبرنتفورد عبر ضربة رأس قوية مستغلا تمريرة ماتياس ينسن. 

 

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني احيا أليكس أوكسليد تشامبرلين آمال ليفربول وسجل الهدف الأول للفريق الضيف  بضربة رأس بعد تلقية تمريرة متقنة من ترينت أرنولد. 

 

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة أكد برايان مبومو فوز برنتفورد بتسجيله الهدف الثالث للفريق. 

 

الفوز رفع رصيد برنتفورد إلى 26 نقطة ليتقدم للمركز السابع بفارق نقطتين خلف ليفربول صاحب المركز السادس.

 

وتجنّب برينتفورد الخسارة للمباراة السادسة توالياً في المسابقة، وسيكون موعد مباراة ليفربول القادمة ضد وولفرهامبتون، يوم السبت المقبل، الموافق 7 يناير الجاري، على ستاد ” أنفيلد”.

صلاح نونيز محمد صلاح ليفربول برينتفورد الدورى الانجليزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة هجوم مسلح على سجن مكسيكى إلى 19 قتيلًا

«المستبصر».. هكذا رأى وحيد حامد الإخوان وكشفهم قبل ظهورهم على الساحة السياسية

إصابة 6 مواطنين في حادثي تصادم بالبحيرة

بعد تأجيل الجنازة.. دفن زوج البلوجر مريم جودة فى مقابر المنارة بالإسكندرية

تقرير أمريكي: «مصر في طريقها لتكون الأكثر ترحيبا بالسياح في 2023»

أمين عام نقابة المحامين يشهد ختام دورة معهد المحاماة بنقابة بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022