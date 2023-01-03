الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علم الأمراض: بريطانيا تفرض الجرعة الرابعة من اللقاح لمواجهة متحور أوميكرون الجديد

أوميكرون
أوميكرون

كشف الدكتور ضياء كامل، أستاذ علم الأمراض بجامعة انجليا راسكن ببريطانيا، آخر التطورات بشأن متحور أوميكرون الجديد الذي ظهر خلال الأيام الأخيرة من 2022، مشيرًا إلى أن هذا المتحور ينتشر بصورة كبيرة بين الأشخاص عكس المتحورات الأخرى. 

المتحور الجديد لأوميكرون 

وأضاف ضياء كامل خلال مداخلة عبر “سكايب” لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى  المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن المتحور الجديد لأوميكرون منتشر في العديد من الدول أبرزها بريطانيا والولايات المتحدة، موضحًا أن المتحور الجديد له العديد من المضاعفات على الجهاز التنفسي.

وأوضح “كامل” أن 40% من حالات المتحور الجديد لأوميكرون تنتشر في أمريكا، لافتًا إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية اتخذت مجموعة من التدابير الوقائية للقادمين عبر الرحلات الجوية المختلفة، للحد من انتشار المتحور الجديد وتجنبا لارتفاع الإصابات به.

وأردف، أن هناك بعض التدابير الوقائية التي اتخذتها بريطانيا للحد من انتشار وارتفاع معدل الإصابات بسبب متحور أوميكرون الجديد، ومن أبرز هذه الإجراءات" إعطاء الجرعة الرابعة لمن فوق سن الـ50 "، كما أن هناك حديث حول فرض إغلاق كامل للبلاد ولكن يوجد صعوبة في تنفيذ ذلك بسبب الوضع الاقتصادي الحالي. 

وأكد أن السلطات الصحية تقوم بتطعيم مزدوج للمواطنين بـ“لقاح الإنفلونزا، ولقاح كورونا” لتجنب انتشار الإصابات. 

أستاذ علم الأمراض بريطانيا الولايات المتحدة التدابير الوقائية معدل الاصابات التطعيم

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