وصول كريستيانو رونالدو للرياض تمهيدًا للانتقال لـ النصر السعودى.. فيديو

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا للانتقال إلى نادي النصر السعودي.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر حتى عام 2025.

وحطت الطائرة الخاصة بـ كريستيانو رونالدو في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث رافقه عائلته على رأسهم صديقته جورجينا رودريجيز، إضافة لطاقم من محاميه ووكلائه.

وبدا رونالدو في غاية السعادة رفقة صديقته جورجينا عقب وصوله إلى الرياض، تمهيدًا لتقديمه لاعبًا جديدًا للنصر.

كشف نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين، رسميًا عن موعد الإعلان عن تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للجماهير، بعد توقيعه رسميًا لصفوفه العالمي.



وقال النصر، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن مراسم تقديم رونالدو، ستقام يوم غدٍ الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الرياض (السادسة بتوقيت القاهرة)، على ملعب مرسول بارك.

ويخضع رونالدو ظهر غدٍ إلى كشف طبي قبل طلب بطاقته الدولية التي تتيح له المشاركة مع النصر في المباريات المقبلة.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن رونالدو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة داخل الرياض، حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم.

وأضافت «الرياضية»، أن النجم البرتغالي سيلقي كلمة قصيرة أثناء الحفل للحاضرين خلال مراسم تقديمه، فيما تبحث إدارة النصر إمكانية نقل التدريبات إلى «مرسول»، ليكون متاحًا للجماهير بحضور 30 ألف متفرج للمرة الأولى.

وأشارت الصحيفة، إلى اتفاق إدارة النصر مع شركة الوسائل السعودية، وبالتنسيق مع الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ألا يتجاوز تقديم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مدة طويلة.

وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عن تعاقده رسميًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم، حتى صيف عام 2025.