الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وصول كريستيانو رونالدو للرياض تمهيدًا للانتقال لـ النصر السعودى.. فيديو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا للانتقال إلى نادي النصر السعودي.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر حتى عام 2025.

وحطت الطائرة الخاصة بـ كريستيانو رونالدو في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث رافقه عائلته على رأسهم صديقته جورجينا رودريجيز، إضافة لطاقم من محاميه ووكلائه.

وبدا رونالدو في غاية السعادة رفقة صديقته جورجينا عقب وصوله إلى الرياض، تمهيدًا لتقديمه لاعبًا جديدًا للنصر.

كشف نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين، رسميًا عن موعد الإعلان عن تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للجماهير، بعد توقيعه رسميًا لصفوفه العالمي.


وقال النصر، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن مراسم تقديم رونالدو، ستقام يوم غدٍ الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الرياض (السادسة بتوقيت القاهرة)، على ملعب مرسول بارك.

ويخضع رونالدو ظهر غدٍ إلى كشف طبي قبل طلب بطاقته الدولية التي تتيح له المشاركة مع النصر في المباريات المقبلة.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن رونالدو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة داخل الرياض، حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم.
وأضافت «الرياضية»، أن النجم البرتغالي سيلقي كلمة قصيرة أثناء الحفل للحاضرين خلال مراسم تقديمه، فيما تبحث إدارة النصر إمكانية نقل التدريبات إلى «مرسول»، ليكون متاحًا للجماهير بحضور 30 ألف متفرج للمرة الأولى.

وأشارت الصحيفة، إلى اتفاق إدارة النصر مع شركة الوسائل السعودية، وبالتنسيق مع الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ألا يتجاوز تقديم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مدة طويلة.

وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عن تعاقده رسميًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم، حتى صيف عام 2025.

البرتغالي كريستيانو رونالدو الرياض العاصمة السعودية الرياض النصر السعودي جورجينا رودريجيز رونالدو

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة هجوم مسلح على سجن مكسيكى إلى 19 قتيلًا

«المستبصر».. هكذا رأى وحيد حامد الإخوان وكشفهم قبل ظهورهم على الساحة السياسية

إصابة 6 مواطنين في حادثي تصادم بالبحيرة

بعد تأجيل الجنازة.. دفن زوج البلوجر مريم جودة فى مقابر المنارة بالإسكندرية

تقرير أمريكي: «مصر في طريقها لتكون الأكثر ترحيبا بالسياح في 2023»

أمين عام نقابة المحامين يشهد ختام دورة معهد المحاماة بنقابة بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022