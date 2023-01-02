زيلينسكي: لدينا معلومات عن خطط روسية لشن هجمات عبر المسيرات لاستنزاف أوكرانيا

قال الرئيس الاوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، انه لدينا معلومات عن خطط روسية لشن هجمات عبر المسيرات لاستنزاف أوكرانيا، حسبما افادت وسائل اعلام محلية.

أعلن زيلينسكي، عن أن قوات بلاده دمرت 45 طائرة مسيرة تابعة لروسيا، في اليوم الأول من العام الجديد 2023.

وأشار في منشور عبر تطبيق تليجرام، إلى تعرض أوكرانيا إلى هجمات روسية بالطائرات المسيرة، الأحد.

وأضاف أن القوات الروسية استهدفت العديد من المناطق الأوكرانية بطائرات مسيرة ذات صناعة إيرانية.

وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهذه الهجمات، ودمرت 45 طائرة مسيرة تابعة لروسيا.

الرئيس الأوكراني اختتم حديثه بالتأكيد على مواصلتهم الدفاع عن أراضي بلاده أمام الهجمات الروسية.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

الرئاسة الاوكرانية

اعتبر مستشار الرئاسة الأوكرانية، أليكسي أريستوفيتش، أنه ينبغي إقامة نظام حكم ملكي في البلاد على غرار بريطانيا.

ويرجح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية توقف الولايات المتحدة عن دعم نظام كييف العام المقبل.

وقال أريستوفيتش: "الطريقة الوحيدة لقتل كل شيء روسي هي إعلان نظام الحكم الملكي هنا. في بريطانيا، هناك حكم ملكي، أليس كذلك؟ ليست أسوأ دولة في العالم".

وأشار إلى أنه تم استعادة نظام الحكم الملكي في إسبانيا بعد حكم فرانسيسكو فرانكو، وهناك "حركة قوية جدا" لعودة مثل هذا الشكل من الحكم في فرنسا.

وقال نيك ويلش الإعلامي الشهير في مقال له عبر الشبكة الأمريكية “سي إن إن”: إن "الناتو" بصدد إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على السلام مع روسيا، بعد الكم الهائل من أسلحة الحلف المستنزفة في أوكرانيا.

وقال وفقا لما نقلته روسيا اليوم: "قد ينفد صبر "الناتو" بسبب مسألة توريد الأسلحة، ويصر على سلام غير موات لكييف".