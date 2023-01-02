اتحاد الغرف التجارية: حصر احتياجات الأسواق من السلع لتحديد أولويات الإفراج الجمركي

أكد الدكتور علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية، أنه على مدار أكثر من شهر، عُقدت اجتماعات شبه يومية مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التموين والتجارة، والزراعة، والمالية، لتحقيق التوازن في أسعار السلع بالأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن قرارات الإفراج الجمركي عن البضائع له العديد من الآثار الإيجابية، مُشيرًا إلى أنه بمجرد الإعلان عن خروج البضائع، انخفض سعر الفول عند 5 آلاف جنيه للطن، وانخفض سعر العدس عند 7 آلاف جنيه للطن، وانخفض سعر العلف 50%.

وأشار إلى أنه تم تكليف اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بالتواصل مع المصانع لمعرفة رصيد المواد الخام لديها، وتم الاتفاق على توفير المواد الخام لها لمدة شهرين على الأقل.

وأكد أنه تم حصر احتياجات الأسواق من السلع لتحديد أولويات الإفراج الجمركي.